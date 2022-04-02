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外縣市4例確診足跡到台中　中市府掌握疫調清消

▲外縣市通知本土確診者有台中市足跡(圖／衛生局提供2022.4.2)
▲外縣市通知本土確診者有台中市足跡(圖／衛生局提供2022.4.2)

記者柳榮俊/台中報導

2022-04-02 15:38:03

台中市政府衛生局今(2)日接獲外縣市通知，北部縣市新增4例本土確診者(全國案號2362023641236421例尚未列案號)有台中市足跡，市府獲報後立即展開疫調清消；另參與VVG婚宴用餐相關接觸者今日新增外縣市2人確診(23787、案23856)，均已通知相關人員採檢並全面清消，全力防堵疫情。

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衛生局表示，接獲外縣市通知本土確診者有台中市足跡後，立即展開疫調，全國案號236202364123642居住於北部，236202364123642為親子關係，於326日下午夥同友人晚上在台中市輕井澤公益店用餐、27日足跡包括東記傻瓜麵、國立自然科學博物館-恐龍館及米卡童鋪購買衣物，同行2位友人經PCR採檢為陰性，活動場域工作人員持續匡列並安排採檢。


另一案外縣市確診者(尚未取得全國案號)居住北部，因周遭多人確診，在北部篩檢站採檢後，41日獨自開車於傍晚入住台中車站快捷旅店，無旅館以外足跡，個案今日凌晨接獲當地衛生局通知確診，衛生局及觀光旅遊局立即安排確診者至醫院隔離治療，並輔導業者清消及匡列工作人員5人安排採檢。


另外，衛生局統計至今日上午8時止，VVG婚宴案接觸者共匡列310人，已全數完成採檢，檢驗結果陰性283人、陽性23名、檢驗中4人。該傳播鏈新增的2例確診者(23787、案23856)居住地為北部縣市，除先前已公告的台中足跡點，其中案23787再增一處新足跡點為327日至羽笠食事晚餐，已匡列場域工作人員並安排採檢。


此外，有關昨日新增2案花蓮醫療機構接觸者，分別是案23765與案23768，案23765職場接觸者2名，1名陰性，另1名為彰化縣個案，由彰化衛生局安排採檢中；案23768同住家人4名採檢陰性、職場工作者4名陰性、以及其他場所接觸者15名均陰性。


衛生局表示，為全面防疫，市府已於331日發出實聯制簡訊約36,000筆，因應國內本土疫情嚴峻，市府啟動社區快篩站，統計篩檢計1,502人，均為陰性。46日前，市府在中港澄清醫院、林新醫院、台中醫院、台中榮總醫院、平等澄清醫院、童綜合醫院、大里仁愛醫院、國軍台中總醫院開設8個社區快篩站，有足跡重疊的市民可安排時間前往篩檢。


市府衛生局也呼籲，清明連假期間，盡量降低人流移動，避免出入人多擁擠室內場所，外出應佩戴口罩並落實聯制，並儘速接種疫苗。


衛生局表示，台中市本周末在文心森林公園、台中火車站、家樂福西屯店、東協廣場等持續開設接種站，另因應媽祖繞境活動疫苗接種需求，42日上午於大甲區衛生所及43日上午於大甲慈濟靜思堂加開莫德納疫苗接種站，隨到隨打，限額接種，呼籲信眾把握機會速完成三劑疫苗接種，安心參加繞境活動。

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