外縣市4例確診足跡到台中　中市府掌握疫調清消

台中市政府衛生局今 (2) 日接獲外縣市通知，北部縣市新增 4 例本土確診者 ( 全國案號 23620 、 23641 、 23642 及 1 例尚未列案號 ) 有台中市足跡，市府獲報後立即展開疫調清消；另參與 VVG 婚宴用餐相關接觸者今日新增外縣市 2 人確診 ( 案 23787 、案 23856) ，均已通知相關人員採檢並全面清消，全力防堵疫情。

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衛生局表示，接獲外縣市通知本土確診者有台中市足跡後，立即展開疫調，全國案號 23620 、 23641 及 23642 居住於北部， 23620 與 23641 及 23642 為親子關係，於 3 月 26 日下午夥同友人晚上在台中市輕井澤公益店用餐、 27 日足跡包括東記傻瓜麵、國立自然科學博物館 - 恐龍館及米卡童鋪購買衣物，同行 2 位友人經 PCR 採檢為陰性，活動場域工作人員持續匡列並安排採檢。

另一案外縣市確診者 ( 尚未取得全國案號 ) 居住北部，因周遭多人確診，在北部篩檢站採檢後， 4 月 1 日獨自開車於傍晚入住台中車站快捷旅店，無旅館以外足跡，個案今日凌晨接獲當地衛生局通知確診，衛生局及觀光旅遊局立即安排確診者至醫院隔離治療，並輔導業者清消及匡列工作人員 5 人安排採檢。

另外，衛生局統計至今日上午 8 時止， VVG 婚宴案接觸者共匡列 310 人，已全數完成採檢，檢驗結果陰性 283 人、陽性 23 名、檢驗中 4 人。該傳播鏈新增的 2 例確診者 ( 案 23787 、案 23856) 居住地為北部縣市，除先前已公告的台中足跡點，其中案 23787 再增一處新足跡點為 3 月 27 日至羽笠食事晚餐，已匡列場域工作人員並安排採檢。

此外，有關昨日新增 2 案花蓮醫療機構接觸者，分別是案 23765 與案 23768 ，案 23765 職場接觸者 2 名， 1 名陰性，另 1 名為彰化縣個案，由彰化衛生局安排採檢中；案 23768 同住家人 4 名採檢陰性、職場工作者 4 名陰性、以及其他場所接觸者 15 名均陰性。

衛生局表示，為全面防疫，市府已於 3 月 31 日發出實聯制簡訊約 3 萬 6,000 筆，因應國內本土疫情嚴峻，市府啟動社區快篩站，統計篩檢計 1,502 人，均為陰性。 4 月 6 日前，市府在中港澄清醫院、林新醫院、台中醫院、台中榮總醫院、平等澄清醫院、童綜合醫院、大里仁愛醫院、國軍台中總醫院開設 8 個社區快篩站，有足跡重疊的市民可安排時間前往篩檢。

市府衛生局也呼籲，清明連假期間，盡量降低人流移動，避免出入人多擁擠室內場所，外出應佩戴口罩並落實聯制，並儘速接種疫苗。