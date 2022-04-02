黃子佼洩Selina鮮肉男友真面目 曝他私下「愛笑又老實」
黃子佼入行34年的第100個節目《一鳴驚人》今（2）日在棚內舉辦記者會，與雙胞胎女團左左右右、學霸黃豪平一同出席。除了分享即將當爸的心情之外，談及Selina男友時，他也透露對方是一個非常愛笑、老實的男生。
Selina（任家萱）上月正式認愛小7歲鮮肉男友，黃子佼日前分享生日派對照片時， 意外曝光Selina男友真面目，他表示還好和Selina交情不錯，所以對方反應沒有太大：「我整理照片花了4個小時，我想讓賓客趕緊拿到高清照，早上起床一看新聞才發現，不過Selina很大器，認為這樣另類的露出，也是一個緣分。」
黃子佼透露Selina男友是非常老實、愛笑的男孩，也喊話對方要好好照顧她：「 Selina是一個公主，要好好疼她、保護她，這男生有做到，非常好。」事實上，黃子佼上次才在此節目上講大S，這次又開始討論起Selina，讓她不禁笑虧：「這節目上犯了什麼桃花，不是益智節目媽？可以改做相親。」
再過一個多月即將當爸爸的黃子佼，坦言還沒做好準備：「都是循序漸進，過去幾個月比較需要照顧到老婆的身心狀況，後續會開始做諮詢。」表示與老婆孟耿如拒絕剖腹產，是想讓孩子自己決定星座、個性。另外，黃子佼也表示工作再多都沒有比老婆生產來得重要，所以若在主持過程中接到通知，會馬上離席，也已經和節目團隊事先告知。