嫁給玄彬！孫藝真「滿意39歲的自己」　親曝原因

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孫藝真、田美都與金芝賢日前特別接受Netflix的訪問，戲裡戲外同樣榮升成「金太太」的孫藝真在劇中為了朋友可以不惜下跪求情，或是為了讓田美都陪劇中的媽媽度過最後一次慶生，逼不得已打破店家玻璃，可說是為了朋友什麼都願意豁出去，被問到私底下的他是否也是如此時，個性直爽的孫藝真表示自己的確也曾經為了最好的朋友豁出去做了許多事情，雖然沒有詳細解釋到底是什麼事，但可看出孫對朋友的真情意。另外，在劇中因為好閨密得絕症而有許多痛哭的橋段，但「孫仙」依舊哭的美麗動人令觀眾動容，當被問到其中的祕訣是什麼時，孫藝真先是開心地寫了：「哈哈哈^^」，再接著答覆其實自己從沒想過該怎麼哭，當下都是只考慮那場戲的感情，所以自己從未想過表情會是怎麼樣，也就沒有特別注意也沒必要去控制臉部表情了，但孫藝真依舊不忘嘴甜補充：「每次聽到這些話時，我都覺得非常感謝呢！」
而以《機智醫生生活》在台灣打開知名度的田美都，接著出演《三十九》後一連兩部作品都在詮釋與男人的友情和與女人的友情，不過劇中的他都是個性比較獨立、很酷的角色，私底下的他個性是否也和劇中人物一樣呢？田美都透露雖然根據角色的個性多少會有不同，但還是在與女人的友情中會展現出更加舒適的樣子，而自己真實的個性則是混合了頌和、燦榮兩人的特質；不過他也坦言覺得燦榮即將面臨死亡時的勇敢與堅強非常帥氣，自己可能沒辦法做到和燦榮一樣。以音樂劇演員身份出道16年的田美都熱衷挑戰演技，他坦言會一直嘗試新領域、新東西，要走出舒適圈，會藉由戲劇演出來挑戰自己，這也是他在《機智醫生生活》廣受喜愛之後會接演《三十九》的原因，儘管角色上有些不同的爭議，但他也不會因此妥協，反而更樂於挑戰。
之前曾在Netflix韓劇《海岸村恰恰恰》裡飾演池成炫（李相二 飾）表姐的金芝賢，被問到與這次在《三十九》裡的角色相比，哪個角色的個性更像真實的自己時，笑著坦言因為珠喜的個性比較奇特一點，所以他不覺得自己像珠喜，反而在《海岸村恰恰恰》裡演的角色是在熱心助人中得到快樂，這一面則比較像自己的真實個性。此外，在《三十九》當中有一個橋段是三個閨密在剛上大學時，金芝賢非常想去夜店體驗，最後卻被孫藝真搞砸，三人直到39歲才真正去了夜店，金芝賢被問到自己有沒有以前想做但沒做，後來終於圓夢的事情時，他對此感性表示小時候本來想和母親單獨去旅行，但當時因爲家庭經濟狀況不理想一直沒成行，直到幾年前才終於和母親單獨去旅行了，隨著年紀增長心境也不一樣，但能和母親一起共度這様的寶貴時光令他感到相當珍惜。
由於劇中三位女主角都是1982年生，已經歷過了29歲、39歲的時期，三位主演被問到會給這兩個年紀的自己多少分時，孫藝真給了39歲的自己最高分，理由是「有比29歲的自己變得更好」，田美都、金芝賢則因為29歲、39歲的自己都有努力充分準備也盡了全力，也都因此給了高分滿分。孫藝真還期許自己49歲時要變得更好，將內心的想法更成熟地表達出來，田美都則謙虛表示因為覺得49歲的自己還是不能果斷地做出下一步決定，所以會繼續努力下去，金芝賢也透露49歲的自己應該還在煩惱要如何把戲演得更好，三人都會為了自己未來的演員之路持續努力下去。讓都會熟齡女子感同身受的催淚韓劇《三十九》，全劇已在Netflix獨家熱播中。（編輯：楊穎軒）