比8點檔還扯？伴郎婚禮上告白新娘 2年後竟抱得美人歸
美國有名32歲的女子德希蕾（Desiree White），多年前在與前夫的婚禮上，被伴郎兼好友布萊恩特（Bryant）告白，不曉得是與前夫注定不合，還是伴郎的告白真的影響了這段婚姻，德希蕾婚後僅1年就跟前夫離婚，更罹患憂鬱症而陷入低潮；人生低谷時刻，是布萊恩特伴她走過，2人隨後步入婚姻殿堂，至今已生養了4個愛的結晶。
根據《紐約郵報》報導，德希蕾、布萊恩特以及前夫，高中時就彼此認識，算是青梅竹馬，布萊恩特對德希蕾一見鍾情，但當時德希蕾已名花有主，布萊恩特只能將愛意深藏心底，以好友的身分陪伴在2人身邊。2010年，德希蕾與當時的男友成婚，身為伴郎的布萊恩特終於抑制不住這份感情，藉著酒意在婚禮上「突襲告白」，當眾向德希蕾示愛，氣氛一度相當尷尬。
儘管這場告白鬧劇，在當時並沒有影響婚禮進行，但德希蕾與前夫的婚姻之路卻異常坎坷，因價值觀及生活摩擦爭吵不休，僅1年就簽字離婚，德希蕾也因此陷入低潮，更得了憂鬱症。愛慕德希蕾多年的布萊恩特，自然沒有放過這大好機會，積極陪伴失婚的德希蕾走出傷痛，2人迅速從朋友升級為戀人，交往1年便步入禮堂，於2012年正式成為夫妻，很快就有了他們的第1個孩子，現年9歲的索耶（Sawyer）。
結婚至今10年，2人恩愛一如既往，陸續又迎來其它3個孩子，組成了1個熱鬧的6人家庭。德希蕾感謝布萊恩特始終守在她身邊，感嘆當年自己沒有一開始就做出對的選擇，但也慶幸繞了一圈，對的人終究還是走到了一起。