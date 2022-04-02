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羅智強怕輸所以不選桃園？羅辦主任嗆：消息人士閉嘴

▲台北市議員羅智強原訂今日宣布參選桃園市長，但昨夜與黨主席朱立倫深談後，臨時喊卡。（圖／資料照片）
▲台北市議員羅智強原訂今日宣布參選桃園市長，但昨夜與黨主席朱立倫深談後，臨時喊卡。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-04-02 18:26:48

國民黨桃園市長提名陷入大亂鬥，台北市議員羅智強原本今日宣布參選，但深夜與黨主席朱立倫深談後臨時喊卡，有媒體報導消息人士指出，羅本身發現地方人士反彈大、沒有在地人士支持、且考量這場戰選一打輸，自己也會變成國民黨罪人，於是決定聽朱的整體戰略思考後黯然退場。對此，羅智強議員辦公室主任、北市大安文山區議員候選人楊植斗在臉書貼文嗆聲，這位消息人士，不熟羅智強就閉嘴吧！

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楊植斗說，在這個風向至上的世界，羅智強不像一般的政客隨波逐流丶拿香跟拜，相反他有著直來直往的衝鋒性格，只要確定方向就會勇往直前，做正確的事，從公投綁大選到 反萊豬公投，即便國家機器和名嘴轟炸整整半年，羅智強仍然沒有投降，浴血奮戰到投票日為止，羅智強有輸過但沒怕過，就算結果不如意，他還是堅持下去，發動希望公車鼓舞藍軍。

楊植斗強調，這樣的羅智強說他怕輸丶想退場？愚人節不是才剛結束嗎？一緩再緩並不是羅智強的個性，但為了國民黨好，羅願意再給黨中央一段時間，盡量得到圓滿的結果，有些粉絲會失望，羅智強也只能數度道歉，但這個艱難的時刻，卻有人見縫插針，還要在嘴上不饒人，說「羅智強怕了」，這種人就請你閉嘴吧！「強哥相忍為黨，不代表我們任人宰割。」

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