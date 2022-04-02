國一、國三兩路段仍在塞　明日預測地雷路段出爐

今（2）日為清明節連續假期第1日，下午國道壅塞路段主要包括國1南向楊梅端至新竹、銅鑼至后里；國3南向鶯歌系統至高原、新竹系統至西湖服務區及國5南向南港系統至石碇等路段。目前國道除國1南向銅鑼至台中系統、國3南向後龍至通霄路段車多外，其餘路段行車大致順暢。截至18時，國道交通量為88.6百萬車公里，仍在預期範圍內，預估今日交通量為115百萬車公里。
另12時02分國3南向中寮隧道379k發生2小客車追撞事故，占用中間車道，12時20分排除，回堵約8公里；12時36分國1南向96.8K發生2小客車追撞事故，占用中間車道，12時41分排除，回堵8公里；13時40分國3南向226k發生2小客車追撞占用內車道事故，13時49分排除，回堵2公里；14時36分國3北向46k，發生2小客車追撞占用內車道事故，15時31分排除，回堵4公里；上述事故均導致車輛回堵嚴重影響整體車流順暢。
明（3）日為清明節連續假期第2日，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。
高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道南向用路人儘量於6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。
明日國道相關疏導措施包括，0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車注意車前狀況，保持安全距離並小心駕駛。