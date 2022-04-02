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太魯閣追思會　家屬：政府放任這些包商是不是註定的？

▲太魯閣號事故1周年，今（2）晚在台北火車站前舉辦追思會。（圖／記者王敏旭攝，2022.04.02）
▲太魯閣號事故1周年，今（2）晚在台北火車站前舉辦追思會。（圖／記者王敏旭攝，2022.04.02）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-02 20:00:45

太魯閣號事故1周年，今（2）晚在台北火車站前舉辦追思會。罹難者家屬也是傷者的陳鵬年說，這1年來很多人跟他說要放下，說這是注定的，必須去看往後的日子，但他也在想，政府、交通部、台鐵，放任這些承包商還有總總問題，是不是也是注定的，為什麼會造成這種重大事故。

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陳鵬年指出，去年他們一家人要返回台東，不幸搭上這班死亡列車，他失去了妹妹跟4歲女兒，什麼叫做生死一線間、天人永隔、撕心裂肺的痛，當下完全都感受到，甚至什麼叫做人間煉獄的畫面，這些畫面每天都在他腦海裡浮現。

陳鵬年說，他兒子當時也在列車內，現在經常在家裡跟他妻子說，姊姊搭到了壞掉的火車飛上天了，什麼時候才要再下來一起玩？前天他兒子到姑姑房間說「大姑姑不要躲了，出來找我」，這就是3歲小孩想念家人的方式。

「失能的台鐵還有這些可惡承包商，這些年來造成多少人輕重傷，造成多少家庭破碎」，陳鵬年表示，真的不希望再有人跟他一樣不幸的事情，去年他7月成立太魯閣眼淚的組織，後來有很多家屬參與，眼淚既然要流，就不要白白流下這眼淚。

陳鵬年說，在事故中看到台鐵系統、體制盤根錯節的問題太多，他們只是小蝦米，不求推倒這隻癱瘓已久的大鯨魚，但是希望藉由他們力量，能推動大鯨魚，喚起政府對台鐵的重視，這樣就會對得起他妹妹與女兒，還有其他罹難者。

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