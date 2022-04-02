電競／史上第一人！率T1不敗封王　Faker勇奪生涯第10冠

2022年《英雄聯盟》LCK春季賽冠軍戰今(2)日開打，T1展現賽季不敗的王者氣勢，以3:1擊敗強敵Gen.G，拿下戰隊史上第10座冠軍，同陣中隊魂「Faker」李相赫選手也是個人生涯第10次奪冠，兩者皆為史上第一。

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這場冠軍系列賽前3局打完T1以2:1聽牌，關鍵第4局他們一開始就強抓上路，幫助Zues的凱能打出優勢，而賽季MVP得主Keria的瑟雷西也整場支援帶節奏，幫助隊伍很快建立起 6 千經濟的優勢。

第20分鐘雙方在中路爆發團戰，T1中野聯手抓掉Gen的主力輸出剎雅，並且順勢拿下巴龍，取得超過1萬的經濟優勢。之後也利用兵線和裝備優勢一路高歌猛進，最終在第27分鐘時一波拿下比賽。

身為《英雄聯盟》這款遊戲的現役傳奇，Faker這個名字意味著太多。而更可怕的是，他仍然在不停地增添自己的榮譽，今天奪得自己生涯在聯賽的第10座冠軍，為史上第一位達此成就的選手。

而T1(SKT)也成為四大賽區史上第一支拿到10座聯賽冠軍的戰隊，目前最接近這個記錄的是LEC賽區的G2(LEC，8座)、FNC(LEC，7座)、TSM(LCS，7座)、EDG(LPL，6座)。

賽後，雖然本次系列賽出現幾次被搶龍的情形，但整體發揮相當出色