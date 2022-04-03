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10縣市大雨特報！今晨低溫10.8度　全台溼冷至入夜漸轉晴

▲今（3）日受到大陸冷氣團與及華南雲雨區東移影響，各地天氣較冷，氣象局並針對對10縣市發布大雨特報。（示意圖／NOWnews資料照）
▲今（3）日受到大陸冷氣團與及華南雲雨區東移影響，各地天氣較冷，氣象局並針對對10縣市發布大雨特報。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 06:49:09

中央氣象局表示，今（3）日受到大陸冷氣團與及華南雲雨區東移影響，各地天氣較冷，台灣北部、東北部及東部地區有雨，中部地區亦有短暫雨，氣象局針對10縣市發布大雨特報，晚起各地降雨停歇、逐漸轉晴，明日大陸冷氣團減弱，各地氣溫開始明顯回升。

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受東北風及華南雲雨區東移影響，今日北部、東北部地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石。基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣、花蓮市發布大雨特報。

▲氣象局對10縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局對10縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰文指出，今晨本島平地最低溫出現在台中大甲的10.8度，北部最低溫11度，南部最低溫為13度，東部最低溫13.3度。最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日雨帶逐漸通過，上午全台持續明顯降雨，下午雨勢減小，晚起各地降雨停歇、逐漸轉晴。受大陸冷氣團影響，各地白天濕冷晚轉乾冷，應注意保暖。今日各地氣溫：北部12至17度，中部12至18度，南部13至23度，東部13至22度。

吳德榮表示，明日至週三高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣，東半部偶有局部降雨的機率。氣溫逐日略升；白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，週四小股東北風增強，僅迎風面氣溫微降，對各地天氣幾無影響；週五、六西半部為晴朗穩定的天氣，東半部偶有局部降雨的機率；氣溫逐日漸升。另外，各國模式模擬大約未來5至10天，南海及菲律賓東方海域各有熱帶擾動活動的跡象，但模式受到學理限制而有不確定性，需要持續觀察。自1958至2021年西北太平洋4月分共發生過43個颱風，平均每年大約0.7個生成，而其中侵台的僅發生過1次，機率非常、非常低。（編輯：倪浩軒）

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