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忽必烈反控館長找人鬧場逼退費！懷疑電腦遭駭將閉館3天

▲忽必烈健身房發聲回擊館長，雙方糾紛越演越烈。（圖／翻攝館長臉書）
▲忽必烈健身房發聲回擊館長，雙方糾紛越演越烈。（圖／翻攝館長臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 07:50:00

「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部，與三重加盟店近期爆發經營糾紛，雙方各說各話大打口水戰，館長昨（2）日在臉書踢爆改名為「忽必烈健身館」的原三重加盟店目前已人去樓空，痛批鄭姓負責人都在演戲。而鄭姓負責人則反控館長派人來帶頭鬧場要退費，更表示目前會員臉部辨識系統無法動作，且恰逢疫情日漸嚴重，將閉館三天消毒。

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▲館長直播時大談Toyz的詐賭事件。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）
▲館長痛批對方都在演戲。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）
對於館長批評忽必烈健身館對想去退費的會員敷衍了事，忽必烈健身館發新聞稿回擊表示，「前經營團隊移交的會員資料雜亂無章，且最重要的會員認證模式『臉部辨識系統』無法動作，造成我們無法進行會員資格確認核實，目前已移交電腦IT人員送修中，我們不知道資料是否仍存在？還是已被銷毀？能否修復？一有結果會立即透過臉書官網公告。」

忽必烈健身館對近日風波造成會員的不便致上十二萬分歉意，而恰逢國內疫情日漸嚴重，將閉館三天進行內部器材消毒，於4月5號中午12點再重新開放。

另外根據《ETtoday新聞雲》報導，忽必烈健身館透露前來要求退費的「會員」有些根本是館長派來鬧事的人，且館方懷疑內部電腦遭人植入木馬程式，已找來資安團隊清查，並將對館長提告。（編輯：倪浩軒）

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