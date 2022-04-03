制裁心結波及太空！俄羅斯宣布將中止國際太空站合作

俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」之後，西方已對俄實施全面制裁。俄羅斯航太（Roscosmos）總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）昨（2）透過推特表示，將終止國際太空站（ISS）上的合作，直到西方國家解除對俄羅斯的制裁為止，才有可能恢復太空合作。
俄羅斯航太公司總裁羅戈津表示，俄方將不再跟美國航太總署（NASA）、歐洲太空總署（ESA）、日本宇宙航空研究開發機構、加拿大太空總署等機構於國際太空站（ISS）進行合作，並稱已遞交目前計畫的完成時間表給克里姆林宮。羅戈津表示，唯有西方國家解除對俄制裁，才有可能恢復太空合作。
羅戈津指出，西方制裁用意在於扼殺俄羅斯經濟，「讓我們的人民陷入絕望與飢餓，讓我們的國家屈服」，並強調「他們的計畫不會成功；這就是為什麼我認為，唯有全面且無條件地取消非法制裁，才能恢復國際太空站和其他計畫的合作夥伴正常關係。」
ISS是目前俄羅斯唯一留存的國際太空合作計畫，由於國際無意解除對俄禁令，負責ISS關鍵組件推進系統的維護的俄羅斯聲稱，堅持制裁俄國將干擾ISS運作，恐導致ISS「掉進海裡或地面」。
儘管戰爭局勢緊張，但美俄太空人日前仍乘坐同一個太空艙，一同離開國際太空站，並在3月30日安全降落在哈薩克。