阿妹攻蛋開唱！粉絲問「疑似確診者要去」遭砲轟

張惠妹（阿妹）從4月1日開始，在台北小巨蛋舉辦12場的「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，日前才發生包廂的民眾沒戴口罩風波，今（3）日一早又傳出有粉絲發文提到疑似有確診者想要看完阿妹演唱會再去醫院，發文立刻遭砲轟。
昨晚有網友在PTT上發文，曬出臉書粉絲團「張惠妹國際粉絲俱樂部【Meimily】」上，一名網友發文詢問的截圖，截圖中可以看到一名網友在粉絲團留言：「先說不是我，問個假設性的問題，朋友的朋友說她快篩陽性，可能會去完演唱會才去醫院，假如他確診的話，接下來的演唱會還會舉行嗎？」
在PTT上貼出發文截圖的網友，痛批抗疫時刻竟然有這麼自私的人，其他網友也留言狂轟，「三天三夜變14天14夜」、「打1922啊」，而經查，臉書粉絲團「張惠妹國際粉絲俱樂部【Meimily】」可以在Google搜尋到，但是點入後，發現該粉絲團已經無法查看。
※【NOWnews 今日新聞
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