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經濟衰退警鈴響起！謝金河曝細節：台積電恐面臨1挑戰

▲財訊傳媒董事長謝金河昨（2）日就提到「經濟衰退的警鈴已經響起」，並同時提到台積電可能面臨的「1大挑戰」。（圖／美聯社／達志影像）
▲財訊傳媒董事長謝金河昨（2）日就提到「經濟衰退的警鈴已經響起」，並同時提到台積電可能面臨的「1大挑戰」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 10:44:48

近期國際社會動盪不定，連帶也影響到經濟層面。財訊傳媒董事長謝金河昨（2）日就提到「經濟衰退的警鈴已經響起」，並同時提到台積電可能面臨的「1大挑戰」。

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謝金河提到，星期四，美國股市收盤最後一個小時，突然出現猛烈殺盤，原因是債券殖利率倒掛加劇，道瓊工業指數下跌550.46，科技股也從上漲變成下跌，半導體股壓力更沈重，AMD重挫逾8%，這是債券市場出現大變化。

上一次美國出現債券殖利率倒掛是在2019年8月，不過時間很短暫，這次短天期殖利率衝高，三年期到2.637%，3到7年期都超過2.5%，2年期2.462%，都超過十年期2.39%及卅年期2.435%，這是非常明顯的利率倒掛現象。

▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者顏真真攝）
謝金河解釋，按照正常的債市，長天期公債殖利率都比短天期高，在經濟擴張的初期，短期利率通常在低檔，隨著經濟增長，長短天期殖利率會穩定走高，這是一般所稱的陡峭殖利率曲線。但是經濟發展出現大變化的時候，像是市場投資人預期未來經濟前景疲弱，會加碼投資長債，長債殖利率會下降，而短債殖利率會上升，以吸引買氣，陡峭殖利率曲線變成下降殖利率曲線，「這種情況很少見，但一旦發生，通常預告經濟衰退」。

而舊金山聯準會從2018年建立模型，發現兩年債超過十年債的6到24個月，經濟都出現衰退，因此，利率倒掛現象也成了判斷經濟榮枯的領先指標。今年通膨加劇，又加上俄羅斯入侵烏克蘭來攪局，聯準會升息已成鷹派，如果十年債一直保持在2.5%附近，接下來會影響股市的投資。

謝金河也舉例「最顯著的是台積電如果保持季配息2.75元，殖利率只有1.83%，比十年債還低，台灣很多高價IC設計高價股加矽力，殖利率都不到1%，投資吸引力會下降」。不過他也認為，去年台灣全體上市櫃公司淨利4.298兆，可能配發2.7兆以上的股息，「台股殖利率全球第一，這是長缐保護短缐的安全屏障！」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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