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北部1遊客確診！墾丁「台灣祭」取消　將發簡訊通知篩檢

▲因有遊客確診，台灣祭宣布3號活動緊急取消。（圖／翻攝自台灣祭臉書）
▲因有遊客確診，台灣祭宣布3號活動緊急取消。（圖／翻攝自台灣祭臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 10:31:41

清明連假期間，許多遊客擠爆墾丁，不過在墾丁大灣遊憩區舉辦的「台灣季」音樂活動，因為有位北部遊客確診，屏東縣府緊急宣布今（3）日的活動取消，並會發簡訊通知曾與確診者同時在現場的民眾，請收到簡訊者前去篩檢。

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「台灣季」原訂於4月1號至3號在墾丁大灣遊憩區舉辦，不過因為有曾到場的遊客確診，今日最後一天的活動臨時喊卡。主辦單位表示，有一個北部的遊客南下渡假，曾於4/1晚上到台灣祭活動現場；4/2白天也在現場，直至接獲位在台北市的服務公司通知工作地點有人確診，自行快篩陽性，後由屏東縣衛生局派防疫專責救護車送醫，經PCR檢測陽性確診。

為了安全起見，忍痛決定停止4/3最後一天的活動，主辦單位表示，「我們知道大家一定很失望，但我們心中至少還有音樂，一起祈願大家平安、台灣平安，我們一定會在墾丁，後會有期！」

最後也提醒民眾，除了屏東縣流行疫情指揮中心會發簡訊提醒，若曾同一時間也在台灣祭現場，記得主動前去篩檢，並加強自我健康監測。（編輯：倪浩軒）

▲台灣祭3號活動臨時停辦。（圖／翻攝自台灣祭臉書）
▲台灣祭3號活動臨時停辦。（圖／翻攝自台灣祭臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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