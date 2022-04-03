玄彬、孫藝珍婚禮花費曝光！賓客曬豪華謝禮　每組破萬元

韓國最帥男神玄彬上月底迎娶女神孫藝珍，這組人人稱羨的「迫降CP」在華克山莊的「ASTON HOUSE」舉辦戶外婚禮，宴請約200位親友，俊男美女亮相羨煞眾人，由代言廠商贊助的禮物也相當貼心，賓主甚歡，韓國媒體昨（2）日曝光婚禮花費約為1.3億韓元（約334萬台幣），但對於身家近22億台幣的明星夫妻檔來說，這場世紀婚禮不算鋪張。





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▲玄彬、孫藝真約花費334萬元台幣。（圖／韓網）

▲玄彬、孫藝真場內高清照流出。（圖／IG）

據韓媒報導，玄彬、孫藝珍的婚禮賓客大概200人，所有餐費共5,600萬韓元，約144萬元台幣，婚禮費用平均下來，每人餐費約28萬韓元（約7,200元台幣）、租借華克山莊作為婚禮場地租金4,000萬韓元（約103萬台幣）、婚禮的鮮花裝飾大概2,500萬韓元（約64萬元台幣）、內外聘僱警衛費用最少1,000萬韓元（約26萬元台幣）。





▲賓客曬出玄彬、孫藝珍婚禮謝禮，每組市價破萬元。（圖／翻攝IG）

這場莊園婚宴，宴客砸錢毫不手軟，以法式套餐形式，讓賓客享有魚子醬、韓牛、龍蝦、海膽等高檔美食，有受邀者在IG曝光2人準備的迎賓謝禮，稱讚新婚夫婦出手相當大方，包括法國頂級水晶品牌巴卡拉（Baccarat）的圓形酒杯禮盒，官網要價約近萬元台幣，另外，還有玄彬代言的香水品牌TOM FORD組合，以及孫藝真代言的vanav美容儀，應該是代言廠商贊助，不過，這些禮物要價不菲，200位賓客至少要花費200多萬元。



