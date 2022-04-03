社群行銷創造網路聲量　民代經營社群各顯神通

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將各政黨加總平均後，民進黨約為7.6萬(共61位)、國民黨6.7萬(共39位) 、民眾黨3.6萬(共5位) 、時代力量7.5萬(共3位) 、無黨13.5萬(共5位)。整體來說，民進黨籍立委的粉絲人數高於國民黨，而時代力量中主要是王婉諭的12.7萬拉高了平均，無黨籍則是林昶佐(35.7萬)和高金素梅(21.4萬)的高人氣讓平均突破10萬。
iNiN數據分析師楊育涵認為，由於社群的興起，一般民眾所認知的「1450」和民進黨脫離不了關係，但其實各黨派都致力於社群的經營，甚至較小的黨派如時代力量、基進黨、無黨，都運用社群的力量讓台灣民眾看到。想拿到年輕人的選票，透過社群的擴散，才能讓現在的網路世代更有共鳴。
台灣社會網絡學會理事長楊書成博士認為，已不具立委身份的陳柏惟，粉絲人數超過50萬，遠超過所有現任立委，這也是他的罷免案受到高度關注及後續仍能維持高人氣與曝光量的原因。此外，前十名當中，民進黨籍佔了一半，但前三名當中，就有兩位是國民黨籍，民進黨第一名的高嘉瑜，僅為第四名；在最後十名當中，國民黨籍和民進黨籍各佔一半。整體的排名及平均看起來，民進黨似乎未在臉書經營上佔有顯著的優勢。
國立高雄大學資訊管理學系主任丁一賢博士補充，最後十名當中有八位都是不分區立委，這值得檢討。不分區立委應該是代表政黨來關心民眾所重視的議題，在社群媒體如此受到廣泛應用的現在，未積極透過有效的工具來與民眾互動，恐怕會與民意的距離越來越遠。