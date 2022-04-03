烏克蘭幼童被當「人肉盾牌」！俄軍撤退留下百具槍決屍體
俄羅斯久攻烏克蘭未果，在蒲亭決定調度俄軍進行「第二階段」軍事行動，將主要目標戰略轉為烏東的頓巴斯地區後，進攻基輔的俄軍部隊已撤離。烏克蘭官方日前回到遭砲火攻擊後的城鎮，並發現在基輔西北方城鎮街道上屍橫遍野，不僅有280位平民被槍殺，還有兒童曝屍其中，更被當作「人肉盾牌」綁在坦克車前。
俄軍自基輔周邊地區、烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）持續撤出，烏克蘭軍方返回基輔西北的布查（Bucha）卻發現在俄軍砲火襲擊下，有至少20位平民的屍體遭棄置街頭，整個城市宛如亂葬崗。市長費多魯克（Anatolii Fedoruk）表示，在清點戰損過程中，當局甚至發現有大量民眾雙手遭反綁身後，後腦杓遭到槍擊而身亡，也就是遭到俄軍「行刑式槍決」，城鎮內一處坑洞更堆著至少280具屍體，他們身上多半有著槍擊傷口、象徵自己沒有配戴武器的白色繃帶，其中更有年紀約莫14歲的男孩陳屍其中。
《衛報》更訪問到位於切爾尼戈夫附近的新比基夫村（Novyi Bykiv）生還者，當地人指出俄軍為了順利撤退、得知烏克蘭軍隊行蹤，不僅挾持兒童當人質，還將幼童放在坦克車頭當作「肉盾」威脅他們。烏克蘭總檢察長表示，自俄軍入侵以來有至少412名兒童傷亡，其中含158人死亡，也宣稱會將此事呈報國際刑事法院，訴諸國際法律制裁。
烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmila Denisova）告訴人權團體「Human Right Watch」，類似情事在烏克蘭許多城市如基輔、切爾尼戈夫、札波羅結、蘇梅、布查都發生過，俄軍會挾持當地幼童當作軍隊與坦克車的「盾牌」，防止在撤退過程中遭到攻擊。