直播／本土病例再破百 穩健開放求共存？陳時中最新說明
本土疫情全台各縣市多點爆發，中央流行疫情指揮中心宣布今（3）日防疫記者會延後到下午3點舉行，按照陳時中之前所言，清明連假期間召開記者會就意味本土確診病例至少破百，至於會否再創新高，則待指揮中心說明。
目前國內幾條主要傳播鏈包括基隆警察與小吃攤相關群聚、台東卑南家庭以及中和公寓相關群聚、大潭電廠職場相關群聚、樹林科技廠、桃園電商工作室、台中喜宴等等，另外感染源待釐清的個案也越來越多，光昨天一天就有52例感染源待釐清。
而行政院長蘇貞昌今日再解釋「新台灣模式」是正常生活、穩健開放，認為確診數雖增加，但99.7％都是無症狀或輕症，防疫之餘仍可過正常生活。
最新疫情概況，將於15:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）
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