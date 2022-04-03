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新竹縣本土+15！公布11處足跡：高鐵、蝦皮店到店入列

▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 13:09:022022-04-03 13:12:42

3日，中央公布新竹縣新增15例本土確診案例，其中台中婚宴延伸醫院群聚9例，皆為住院病患。日前護理師案23409確診時已匡列採檢，昨陰轉陽；大潭電廠群聚延伸5例(4名泰國籍、1名本國籍)，皆在集中檢疫所居隔期間陰轉陽；以及屏東縣1名確診者之同住家人昨採檢陽性。醫院自3/30起，即啟動感染管制措施，全院大規模消毒，分艙、分流、分區，只出不進，擴大匡列採檢並增加採檢頻率，疫調持續進行。

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▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
竹縣衛生局表示，台中婚宴群聚延伸竹縣某醫院群聚，今天新增9名住院病患確診(案24220、24370、24371、24373、24374、24375、24417、24418、24419)，年齡分布54-65歲，8名男性、1名女性，CT值介於11.2-32.7間，於日前護理師案23409確診時，皆已被匡列採檢，連同護理師案23409和病患案23875在內，共11人確診。

醫院自3/30起，即啟動感染管制措施，進行整棟醫院大規模消毒，同時針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，進行擴大匡列採檢隔離並增加採檢頻率。除第一、二波已採檢246人外，昨再針對院內其他病房樓層，及高風險足跡相關人員，進行高頻率採檢共計216人，其中207人均為陰性，9人陽性(即今新增9例)，個案持續管理追蹤中。

▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
大潭電廠群聚延伸今新增5例，於居隔期間第5天陰轉陽，初步對社區影響不大。大潭電廠新豐移工宿舍群聚及延伸累計，住宿員工57人確診，非住宿員工3人確診及其同住家人5人確診，全案共65人確診。

今另新增一人確診，案24328為20多歲女性，是屏東縣案24016的非同住家人，已接種3劑疫苗，昨上午安排採檢陽性CT值16.7，初步安排採檢40位，持續個案管理追蹤中。案24328女性、29歲，為屏東縣案24016非同住家人，3/31有症狀喉嚨痛，已完成3劑疫苗，昨上午獲報安排採檢PCR陽性，CT值16.7，疫調後通知環保局及商家(5處)進行環境消毒、疫調，初步匡列採檢約40人。

另接獲轉報，桃園市確診者案23256於新竹縣新豐鄉有2處足跡，已完成環境消毒，初步安排6人採檢；屏東縣確診者案24331於新竹縣竹北市有3處足跡，均由清潔人員完成環境消毒。

▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣本土+15！緊急公布11處足跡。（圖／新竹縣政府）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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