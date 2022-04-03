新竹縣本土+15！公布11處足跡：高鐵、蝦皮店到店入列

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醫院自3/30起，即啟動感染管制措施，進行整棟醫院大規模消毒，同時針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，進行擴大匡列採檢隔離並增加採檢頻率。除第一、二波已採檢246人外，昨再針對院內其他病房樓層，及高風險足跡相關人員，進行高頻率採檢共計216人，其中207人均為陰性，9人陽性(即今新增9例)，個案持續管理追蹤中。
大潭電廠群聚延伸今新增5例，於居隔期間第5天陰轉陽，初步對社區影響不大。大潭電廠新豐移工宿舍群聚及延伸累計，住宿員工57人確診，非住宿員工3人確診及其同住家人5人確診，全案共65人確診。
今另新增一人確診，案24328為20多歲女性，是屏東縣案24016的非同住家人，已接種3劑疫苗，昨上午安排採檢陽性CT值16.7，初步安排採檢40位，持續個案管理追蹤中。案24328女性、29歲，為屏東縣案24016非同住家人，3/31有症狀喉嚨痛，已完成3劑疫苗，昨上午獲報安排採檢PCR陽性，CT值16.7，疫調後通知環保局及商家(5處)進行環境消毒、疫調，初步匡列採檢約40人。
另接獲轉報，桃園市確診者案23256於新竹縣新豐鄉有2處足跡，已完成環境消毒，初步安排6人採檢；屏東縣確診者案24331於新竹縣竹北市有3處足跡，均由清潔人員完成環境消毒。
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