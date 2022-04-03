COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／中信兄弟彩繪列車啟航　盧市長：搭中捷球賽告捷

▲中信兄弟彩繪列車啟航，搭中捷球賽告捷。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟彩繪列車啟航，搭中捷球賽告捷。（圖／兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-04-03 13:10:39

台中捷運去年與中信兄弟攜手打造文心崇德站為「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，今年在中捷通車滿1週年慶前夕、中華職棒新賽季開打當天，中捷與中信兄弟再度聯手打造「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」，並於今(2)日啟航，主題車站也同步換上全新主視覺為台中捷運週年慶月揭開慶祝首部曲。台中市長盧秀燕出席列車啟航記者會時，邀請球迷搭中捷看球賽、遊台中，一起為中信兄弟加油。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「搭乘中捷，球賽告捷！」盧市長表示，中華職棒新賽季今天開打，台中捷運列車也披上黃衫，化身為「猛瑪．鋼鐸拉王者列車」，陪伴球迷前往中信兄弟隊主場－台中洲際棒球場，從車站到列車，處處都能感受到熱血氣氛，歡迎球迷及捷運迷親自體驗。

盧市長也說，文心崇德站是距離洲際棒球場最近的捷運站，去年中捷與中信兄弟攜手打造為「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，車站入口處、詢問處、禁止飲食線及自動閘門均配合主題設計，今年車站不僅更新主視覺，月台門也都有中信兄弟球員的英姿，車站處處都是打卡點，更彰顯主場球隊的氣勢。

「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」啟航記者會今日在中捷北屯總站舉行，啟航儀式後，中信兄弟領隊劉志威帶領媒體搭上首航列車，前往文心崇德站，中信兄弟應援團團長小白、啦啦隊Passion Sisters導覽車廂內彩繪亮點及主題車站新視覺，並分享必拍的打卡點。

中信兄弟表示，5月31日前拍下與「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」的合照，上傳到Instagram，並使用Hashtag #猛瑪鋼鐸拉王者列車，就有機會獲得中信兄弟全隊簽名球，共抽出3組。另外，Passion Sisters女孩4月3日將化身一日站務員，陪大家搭乘中捷、遊台中，活動詳情見台中捷運粉好康FB社團或FB兄弟fans club粉絲團。

中捷公司表示，球迷可搭乘捷運到文心崇德站，再轉乘公車前往洲際棒球場，看完球賽若想暢遊台中，可使用中捷發行的3款旅遊票，分別為1日票、24小時票、48小時票，方便實惠又節能減碳。

MLB／台灣第一人！張育成連2年進入開幕戰先發陣容

中職／小黑VS小黑！邱智呈上一軍最想對決吳俊偉

MLB／天使DFA34歲球星厄普頓　寧願支付8億

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀