中職／中信兄弟彩繪列車啟航　盧市長：搭中捷球賽告捷

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盧市長也說，文心崇德站是距離洲際棒球場最近的捷運站，去年中捷與中信兄弟攜手打造為「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，車站入口處、詢問處、禁止飲食線及自動閘門均配合主題設計，今年車站不僅更新主視覺，月台門也都有中信兄弟球員的英姿，車站處處都是打卡點，更彰顯主場球隊的氣勢。
「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」啟航記者會今日在中捷北屯總站舉行，啟航儀式後，中信兄弟領隊劉志威帶領媒體搭上首航列車，前往文心崇德站，中信兄弟應援團團長小白、啦啦隊Passion Sisters導覽車廂內彩繪亮點及主題車站新視覺，並分享必拍的打卡點。
中信兄弟表示，5月31日前拍下與「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」的合照，上傳到Instagram，並使用Hashtag #猛瑪鋼鐸拉王者列車，就有機會獲得中信兄弟全隊簽名球，共抽出3組。另外，Passion Sisters女孩4月3日將化身一日站務員，陪大家搭乘中捷、遊台中，活動詳情見台中捷運粉好康FB社團或FB兄弟fans club粉絲團。
中捷公司表示，球迷可搭乘捷運到文心崇德站，再轉乘公車前往洲際棒球場，看完球賽若想暢遊台中，可使用中捷發行的3款旅遊票，分別為1日票、24小時票、48小時票，方便實惠又節能減碳。