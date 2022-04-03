快訊／疫情擴大燒進立法院 立委廖國棟證實「助理確診」
國內疫情升溫，近期政府部門繼基隆市警局、勞保局人員確診後，國民黨立委廖國棟今（3）日也證實，自己的國會辦公室有兩位助理確診，目前正在隔離中，一切按照指揮中心的規定辦理相關防疫作為，而辦公室也進行全面快篩，均為陰性。
廖國棟在臉書發文表示，「昨晚，很遺憾，辦公室有兩名同仁確診，聽到訊息的當下，我用最快的速度去買快篩試劑，等待結果的時間雖然短暫，但內心卻又無比的恐懼，一旦確診了，要怎麼做？辦公室要如何進行隔離？相關的工作要如何進行線上作業，一幕幕都在我的腦袋中浮現，所幸，最終的結果是陰性，而辦公室除卻確診同仁外，其他同仁也立刻自行進行快篩，均為陰性，但陰轉陽的情況也極為常見，我囑託辦公室同仁，靜候衛政單位的通知以及指示，另外為了方便疫調工作，請同仁儘速將這星期大家各自前往那些地方先彙整好，務必要完整，不僅讓立法院可以立刻進行相關防疫作業，也讓足跡有重疊的國人可以趕緊進行篩檢，讓衛政單位可以完善的進行檢疫工作。」
廖國棟最後呼籲，「目前新冠肺炎病毒有多條不明確的感染途徑，出門一定要戴好口罩、勤洗手做好自我防護工作，尚未打疫苗者務必要打疫苗，降低自己染疫與重症的機率。」（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。