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《華燈》黃柔閩當牢房大姐頭　「實招狠打」林心如內幕曝

▲黃柔閩揭實招狠打林心如、劉品言幕後內幕，由左至右為林嫣、黃柔閩與林心如。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲黃柔閩揭實招狠打林心如、劉品言幕後內幕，由左至右為林嫣、黃柔閩與林心如。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-03 21:30:00

在華劇《華燈初上》裡，被粉絲毫不猶豫標記2大極惡人物，一個莫過於就是讓花子（劉品言飾）生不如死的彪哥（李李仁飾），另一位則是在監獄裡，也讓花子跟羅雨儂（林心如飾）百般痛苦的大姊頭錢姐，而飾演錢姐一角的黃柔閩，其實來頭不小，她早在2002年，就以「月光」拿下金鐘單元劇最佳女配角殊榮。近來黃柔閩接受專訪時，也透親自揭開裡化身牢房大姐頭時，「實招狠打」林心如、劉品言的背後內幕。 

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黃柔閩戲裡對劉品言的拳打腳踢，問到是不是都來真的，她透露：「給觀眾在視覺畫面上，當然呈現是『實招狠打』，感謝劇組有很棒的動作老師給予指導，幫助演出到位，例如品言被踢倒那段，我們事前排演多次，也熟知彼此肢體上的張力拿捏，加上她腿上和膝蓋貼了多層保護，讓我們能安心詮釋好自我角色！」

▲黃柔閩、林嫣與劉品言（由左至右）在劇裡有精采對手戲。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲黃柔閩、林嫣與劉品言（由左至右）在劇裡有精采對手戲。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
受邀《華燈初上》演出監獄大姐頭錢姐，黃柔閩戲裡可是兇勁十足，堪稱地獄來的「女煞神」，還被粉絲稱在該戲裡與彪哥並列極惡兩大，說到這角色，黃柔閩坦言錢姐不好演：「當時聽導演連奕琦跟我形容對錢姐的設定，包括在監獄裡，我是個身邊有儸儸伺候的大姐頭，我就想，在監獄裡混到當上大姐頭，應該是有很多故事累積，當然也應該被關久了，因此我內心有了對錢姐或許曾經歷什麼遭遇，才會讓她變成現在這樣？和她哪些油條動作，比如眼睛總瞪著別人、用舌頭清牙齒、抖腳、坐著時摸腳甚至張牙咧嘴毫無忌憚模樣，當然各種三字經…這都是屬於錢姐的故事。」雖說只有短短幾分鐘戲份，黃柔閩用心不在話下。 
 
接下人見人怕的錢姐，現實生活中，其實黃柔閩在演藝領域裡，可是位知名的表演指導老師，一頭俐落帥氣短髮，表露無遺的率真與自信，讓她深受學生喜愛，有學生還讚她是戲劇界的「周美青」，讓黃柔閩相當不敢當，不過自接演《華燈初上》後，有學生因為她太會演，導致前陣子被她的霸氣震懾到，那陣子挺怕她的，深怕一個讓老師生氣就被海揍爆打，黃柔閩說：「『錢姐』跟我平常的樣子差很多，所以有很多朋友或學生一開始都不太敢確定那個人是我，也剛好那時因之前拍攝電影『修行』剃了頭髮後數月，剛長出頭髮的造型，符合錢姐很男性化的樣貌，因而獲得這個角色演出機會！」 

▲黃柔閩在演藝領域裡，是位知名的表演指導老師。（圖／亞凰國際娛樂提供）
▲黃柔閩在演藝領域裡，是位知名的表演指導老師。（圖／亞凰國際娛樂提供）

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