《華燈》黃柔閩當牢房大姐頭　「實招狠打」林心如內幕曝

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受邀《華燈初上》演出監獄大姐頭錢姐，黃柔閩戲裡可是兇勁十足，堪稱地獄來的「女煞神」，還被粉絲稱在該戲裡與彪哥並列極惡兩大，說到這角色，黃柔閩坦言錢姐不好演：「當時聽導演連奕琦跟我形容對錢姐的設定，包括在監獄裡，我是個身邊有儸儸伺候的大姐頭，我就想，在監獄裡混到當上大姐頭，應該是有很多故事累積，當然也應該被關久了，因此我內心有了對錢姐或許曾經歷什麼遭遇，才會讓她變成現在這樣？和她哪些油條動作，比如眼睛總瞪著別人、用舌頭清牙齒、抖腳、坐著時摸腳甚至張牙咧嘴毫無忌憚模樣，當然各種三字經…這都是屬於錢姐的故事。」雖說只有短短幾分鐘戲份，黃柔閩用心不在話下。
接下人見人怕的錢姐，現實生活中，其實黃柔閩在演藝領域裡，可是位知名的表演指導老師，一頭俐落帥氣短髮，表露無遺的率真與自信，讓她深受學生喜愛，有學生還讚她是戲劇界的「周美青」，讓黃柔閩相當不敢當，不過自接演《華燈初上》後，有學生因為她太會演，導致前陣子被她的霸氣震懾到，那陣子挺怕她的，深怕一個讓老師生氣就被海揍爆打，黃柔閩說：「『錢姐』跟我平常的樣子差很多，所以有很多朋友或學生一開始都不太敢確定那個人是我，也剛好那時因之前拍攝電影『修行』剃了頭髮後數月，剛長出頭髮的造型，符合錢姐很男性化的樣貌，因而獲得這個角色演出機會！」