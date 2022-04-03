中國防疫鎖路！司機「5元饅頭」撐四天　休息站塞滿貨車

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根據遼寧省鞍山高速公路管理局表示，近日有數百輛貨車、客車堵在交流道出口，因為疫情防控而無法離開，車輛壅塞將近2公里。一名司機受訪時表示，平常貨車司機準備的食物量是按照兩天的份量準備，只是沒想到因為突如其來的防疫管控政策，所有人都卡在交流道出口動彈不得，待在車上的他有四天只敢吃著5塊錢的饅頭充飢，「平均1天1塊錢的饅頭確實吃不飽」。
當地媒體指出，疑似有被迫暫停在休息站的貨車司機20多天未進食，於3月30日因突發疾病身亡，不過也有司機告訴《香港01》，事實上該休息站區域內一切正常營業，除了提供全天候熱水外，也可以到小吃攤購買泡麵等生活物資；此外，被迫滯留在休息站內的司機，在官方出面協調下已前往指定酒店進行集中隔離，受訪司機表示「不接受隔離，就要跟服務區簽署協議，也就是出事故跟該休息站管理中心無關的意思。」
目前，鞍山高速公路管理局回應表示，當時限制離開交流道出口的防疫政策時並未考慮到上述情況，得知目前情況後，當局的做法是請司機「沒東西吃可以打救援電話」，並稱管理處會盡力提供協助；至於傳出司機因多日未進食而猝死的松原市高速公路王府休息區、松原市衛健委及疾控中心皆未對此事作出回應。
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