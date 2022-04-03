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中國防疫鎖路！司機「5元饅頭」撐四天　休息站塞滿貨車

▲中國東北因防疫進行高速公路管控，大量車輛無法藉交流道閘道離開，只能停在出口處形成長排車龍，也有貨車司機被迫滯留高速公路休息站、被迫吃饅頭充飢。資料照。（圖／美聯社）
▲中國東北因防疫進行高速公路管控，大量車輛無法藉交流道閘道離開，只能停在出口處形成長排車龍，也有貨車司機被迫滯留高速公路休息站、被迫吃饅頭充飢。資料照。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-03 14:12:15

中國面臨新一波疫情爆發，當局堅持「動態清零」的防疫政策來不及阻擋新冠變異株Omicron的傳播，為此官方也祭出強力的防疫手段，包含封鎖特定路段的高速公路，有不少貨車司機因此受波及，其中甚至有司機表示在這防疫控管的四天內，自己只能靠5塊錢的白饅頭充飢，公路間的休息站更是這些「走投無路」的貨車司機們的唯一去處。

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中國為因應嚴峻疫情，自3月底於遼寧省鞍山高速公路上進行防疫管控，不少負責送貨的司機只能停在交流道下車路口前，無法離開高速公路；吉林省松原市王府休息站也塞滿了貨車司機，中國當地媒體《封面新聞》甚至報導有停留在吉林松原王府服務區的司機疑似「20多天沒有進食」，搶救無效身亡。

▲中國東北因防疫進行高速公路管控，大量車輛無法藉交流道閘道離開，只能停在出口處形成長排車龍，也有貨車司機被迫滯留高速公路休息站、被迫吃饅頭充飢。資料照。（圖／美聯社）
▲貨車們在高速公路上大排長龍，無法動彈更只能靠著車上僅存的食物充飢。（圖／美聯社）
根據遼寧省鞍山高速公路管理局表示，近日有數百輛貨車、客車堵在交流道出口，因為疫情防控而無法離開，車輛壅塞將近2公里。一名司機受訪時表示，平常貨車司機準備的食物量是按照兩天的份量準備，只是沒想到因為突如其來的防疫管控政策，所有人都卡在交流道出口動彈不得，待在車上的他有四天只敢吃著5塊錢的饅頭充飢，「平均1天1塊錢的饅頭確實吃不飽」。

當地媒體指出，疑似有被迫暫停在休息站的貨車司機20多天未進食，於3月30日因突發疾病身亡，不過也有司機告訴《香港01》，事實上該休息站區域內一切正常營業，除了提供全天候熱水外，也可以到小吃攤購買泡麵等生活物資；此外，被迫滯留在休息站內的司機，在官方出面協調下已前往指定酒店進行集中隔離，受訪司機表示「不接受隔離，就要跟服務區簽署協議，也就是出事故跟該休息站管理中心無關的意思。」

▲中國東北因防疫進行高速公路管控，大量車輛無法藉交流道閘道離開，只能停在出口處形成長排車龍，也有貨車司機被迫滯留高速公路休息站、被迫吃饅頭充飢。資料照。（圖／美聯社）
▲許多貨車司機只能待在高速公路休息區，等待當局開放通行。（圖／美聯社）
目前，鞍山高速公路管理局回應表示，當時限制離開交流道出口的防疫政策時並未考慮到上述情況，得知目前情況後，當局的做法是請司機「沒東西吃可以打救援電話」，並稱管理處會盡力提供協助；至於傳出司機因多日未進食而猝死的松原市高速公路王府休息區、松原市衛健委及疾控中心皆未對此事作出回應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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