NBA／飆8記三分率勇士逆轉勝 K湯找回自信：就在眼前了
勇士明星射手「K湯」Klay Thompson轟進8顆三分球，包辦全場最高36分，率隊在最後打出26:6逆轉擊敗爵士，拿下這一勝鎖定季後賽，K湯今年傷癒歸隊後表現起伏不定，但今天讓他找回自信，「就在眼前了。」
勇士在第四節一度落後16分，但最後8分鐘K湯和Jordan Poole連續命中三分球，且出色的防守也讓爵士超過6分鐘沒有得分，勇士打出26:6成功逆轉戰局，這場比賽勇士全隊命中20顆三分球，K湯貢獻8顆，Poole也有6顆、另添31分。
「我會再次達到我想要的水準，我還沒到那裡，但它就在眼前了。」K湯今年初傷癒歸隊，但表現起伏，今天這場勝利讓他找回自信，「老實說當我回來後，我感覺很好，但我需要幾場比賽或幾周，才能再次感覺自己像個全明星。」
勇士教頭談起子弟兵，「我們都知道K湯回來後所經歷的挫敗感，他太想要了。他有4場比賽得到至少33分，所以他並不是表現不好，只是沒有他想要的那麼穩定，但我堅信隨著時間的推移，終會達到那水平的。」
K湯目前本季場均19.3分，三分球命中率37.1%，近期表現提升，近9場比賽場均可得25分，三分球命中率有39%，有望在接下來的季後賽看到K湯再次有爆炸性演出。