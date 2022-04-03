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台南今本土+0！公布新北確診足跡：摩斯漢堡、三井OUTLET

▲台南今本土+0！公布新北確診足跡：摩斯漢堡、三井OUTLET。（圖／台南市衛生局提供）
▲台南今本土+0！公布新北確診足跡：摩斯漢堡、三井OUTLET。（圖／台南市衛生局提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 14:28:142022-04-03 14:43:56

台南市今(3日)沒有新增本土確診個案，但有1名新北市10多歲女性個案23754，於3月27日在台南市活動，範圍包含中西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區MITSUI OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店。

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根據疫調顯示，新北市個案23754於台南市活動後，3月27日下午，自高鐵台南站搭乘654車次北上，31日出現發燒、流鼻水症狀，至社區採檢站採檢後陽性確診，Ct值18.22；該名個案尚未接種過任何一劑COVID-19疫苗。

▲台南今本土+0！公布新北確診足跡：摩斯漢堡、三井OUTLET。（圖／台南市衛生局提供）
▲台南今本土+0！公布新北確診足跡：摩斯漢堡、三井OUTLET。（圖／台南市衛生局提供）
衛生局提醒，曾與新北市個案23754 同時段於中西區卡加米亞casamia cafe、摩斯漢堡高鐵台南店用餐的市民，請進線（06）2880180安排採檢；其他足跡重疊或相關的市民，請落實自我健康監測，若出現身體不適或疑似COVID-19症狀，請佩戴口罩儘速就醫採檢。

為查核本市娛樂場所疫情防治作為落實之情形，衛生局昨(2日)晚間會同經發局、警察局前往稽查，未發現違反防疫相關規定的從業人員或顧客；黃偉哲市長說明，近日本土疫情持續升溫，請市民務必落實個人防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林盈君）

▲台南今本土+0！公布新北市確診足跡。（圖／台南市政府）
▲台南今本土+0！公布新北市確診足跡。（圖／台南市政府）
▲台南今本土+0！公布新北市確診足跡。（圖／台南市政府）
▲台南今本土+0！公布新北市確診足跡。（圖／台南市政府）
▲台南今本土+0！公布新北市確診足跡。（圖／台南市政府）
▲台南今本土+0！公布新北市確診足跡。（圖／台南市政府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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