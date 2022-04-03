桃園本土＋22！公布29處足跡 去過麥當勞、全聯、大潤發
桃園市政府宣布今（3）日新增22例COVID-19本土確診個案，並公布了最新疫調足跡，確診者曾到過大潤發平鎮店、麥當勞桃園中正店、全聯桃企門市等地，曾有相關重疊足跡的民眾，請做好自我健康監測。
鄭文燦表示，新增的22例包括2人是大潭電廠相關，大潭電廠總共已達92人染疫。新增3人是某電商工作室相關，某電商工作室總共已達35人染疫。還有新增2人是某舞蹈老師相關，包括一位保險經理。另外4例為基隆聚餐相關、 8例新北柔道相關、1例台中婚宴相關及2例仍在調查中。
桃園市政府公布的最新確診足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。