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墾丁台灣祭爆確診！小嫻親吐「2原因」考慮退出擺攤人生

▲小嫻考慮退出擺攤界。（圖／小嫻臉書）
▲小嫻考慮退出擺攤界。（圖／小嫻臉書）

記者侯家瑜/台北報導

2022-04-03 15:02:242022-04-03 15:06:05

藝人小嫻（黃瑜嫻）今年因南下打工換宿而與金剛（李信樵）擦出愛火，2人認愛後也不吝於在社群平台上放閃，隨後更直接定居墾丁，小嫻製作親手編織的手環、金剛則經營雞翅副業。小倆口在清明連假第一天、昨（2）日現身墾丁大街擺攤，儘管金剛手受傷仍堅持與大家見面，怎料小嫻突發出限時動態，設置「是否要退出擺攤界」投票，詢問粉絲是否該繼續，看似極為苦惱，而經紀人也透過《NOWnews今日新聞》說明其背後考量原因。 

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▲小嫻無奈吐露心情。（圖／小嫻臉書）
▲小嫻考慮退出擺攤界。（圖／小嫻臉書）
小嫻昨天攤位臨時撲空，幸虧好友幫忙，才讓她與金剛能在墾丁大街快閃1小時，而在她感謝好友的發文中，可以看到她略為失望的心情：「辛苦真的沒什麼，比較困難的是很多奇怪原因，我還是乖乖去做沒有什麼利益的事情，比如在家打掃、餵狗甚麼的！」無奈有時候只是想要簡單地完成想做的事情，但過程往往沒有想像中簡單。 

▲小嫻釋出擺攤資訊。（圖／小嫻IG）
▲小嫻釋出擺攤資訊。（圖／小嫻IG）
事實上，小嫻確實有考慮要退出擺攤界，經紀人表示礙於疫情擴大，以及商品生產原料短缺，才讓小嫻動了想放棄的念頭，加上今天又傳出墾丁台灣祭有確診者足跡，所以後續擺攤日期還在規畫中，經紀人也透露小嫻、金剛現在僅會在固定的節日擺攤，其餘都以線上預訂為主，希望粉絲不要失望，等疫情稍微趨緩，小倆口還是有機會和大家見面。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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