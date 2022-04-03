宥勝「拋家棄子」接戲只為她 不捨95歲阿嬤進開刀房受苦
由方念華主持的《TVBS看板人物》邀請到台劇《機智校園生活》的演員宥勝上節目，分享接拍時的心境轉折。宥勝提到這次會「拋家棄子」接拍八點檔，正是為了讓高齡95歲的阿嬤開心：「阿嬤在電視上看到孫子時是驕傲的，她會跟朋友分享『這是我的阿孫』。」透露首播當天阿嬤進醫院開刀，讓他忍不住淚灑攝影棚：「看到病床上的阿嬤很衰弱的神情，讓我覺得自己還是晚了一步。」
宥勝以背包客身分出道，足跡踏遍七大洲，吃苦耐勞的行腳形象深植人心，也因為習慣說走就走的生活模式，讓宥勝在接受方念華訪問時坦言，一直以來都不太適應演藝圈，自評是非典型藝人：「在劇組等拍戲的時候，我常常一個人在角落看書，或是拿著筆電剪片、寫文章等等，不太會主動找其他人聊天，我比較享受獨處。」享受一個人世界之餘，宥勝其實更喜歡全家人聚在一起，他於節目中宣告2年後要揮別迷你屋，帶著一家四口環遊世界。
為了陪伴老婆及小孩，宥勝這些年推掉不少戲約，帶著家人開著露營車全台跑透透，歷經8個月，最終落腳台中清水，在佔地兩百坪的土地上自建「迷你屋」。《看板人物》也獨家直擊宥勝新生活，迷你屋首次在電視螢光幕上開箱，只見坐落於大片田地中的迷你屋，被庭院、小河及生態水池圍繞，另外還有一間玻璃屋給3隻貓咪活動。