「99.8％確診者」都是輕症！陳時中：解隔離條件鬆綁
中央流行疫情指揮中心宣佈今（3）日新增183例本土COVID-19確診病例，再創今年新高，不過陳時中表示今年累計至今的本土確診個案中99.8％都是輕症或無症狀，因此為了確保醫療量能，將會把無症狀或輕症確診個案解除隔離的條件進一步鬆綁。
指揮中心說明，因應境外移入以舊案居多，即日起修正無症狀或輕症確診個案解除隔離治療條件：針對新感染或初次PCR檢測Ct值<30個案，移除「距發病日或採檢日已達10天」的條件，針對初次PCR檢測Ct值大於等於30之舊案，移除「SARS-CoV-2anti-N抗體陽性」條件。
陳時中強調，目前還不能說Omicron已經流感化，仍要再後續觀察，入境後確診者如於入境7天內解隔後仍需於防疫旅館/檢疫所或自宅（符合1人1室，且同住者已完成2劑疫苗接種達14天以上）隔離至入境滿10天並期滿PCR採檢，其他所有確診者解隔後，需進行7天自主健康管理，含2次快篩。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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