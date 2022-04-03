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「99.8％確診者」都是輕症！陳時中：解隔離條件鬆綁

▲指揮中心說明今年至今的本土確診病例99.8％都是輕症或無症狀。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明今年至今的本土確診病例99.8％都是輕症或無症狀。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 15:39:492022-04-03 15:53:49

中央流行疫情指揮中心宣佈今（3）日新增183例本土COVID-19確診病例，再創今年新高，不過陳時中表示今年累計至今的本土確診個案中99.8％都是輕症或無症狀，因此為了確保醫療量能，將會把無症狀或輕症確診個案解除隔離的條件進一步鬆綁。

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▲指揮中心說明解隔離條件放寬。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明解隔離條件放寬。（圖／指揮中心）
指揮中心說明，因應境外移入以舊案居多，即日起修正無症狀或輕症確診個案解除隔離治療條件：針對新感染或初次PCR檢測Ct值<30個案，移除「距發病日或採檢日已達10天」的條件，針對初次PCR檢測Ct值大於等於30之舊案，移除「SARS-CoV-2anti-N抗體陽性」條件。

陳時中強調，目前還不能說Omicron已經流感化，仍要再後續觀察，入境後確診者如於入境7天內解隔後仍需於防疫旅館/檢疫所或自宅（符合1人1室，且同住者已完成2劑疫苗接種達14天以上）隔離至入境滿10天並期滿PCR採檢，其他所有確診者解隔後，需進行7天自主健康管理，含2次快篩。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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