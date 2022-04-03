合唱團同學染疫！竹市10歲女童居隔「陰轉陽」 匡列42人
台灣本土疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增183例本土病例，其中新竹市新增1名確診個案，新竹市衛生局吳欣席局長說明，該個案（案24369）為10多歲女童，是日前公布關東國小學生（案23263）的匡列接觸者，居家隔離第4天出現症狀，就醫後發現陰轉陽，目前此案無公共場所足跡，已匡列42人進行PCR採檢及居家隔離。
吳欣席局長透露，案24369為案23263關東國小合唱社團同學， PCR初採結果為陰性，不過在居家隔離第4天出現發燒等症狀，通報後就醫採檢發現確診，目前已在醫院治療中，因無公共場所足跡，衛生局已匡列同住家人1人、同班同學36人、英文補習班5人，總共42人進行PCR採驗、居家隔離。
吳欣席局長也表示，因應疫情變化，比照台北市、新北市、桃園市、高雄市規範，即日起新竹市醫院、長照、老福、身障、精神照護機構停止探病、探視。例外情形包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等；或急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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