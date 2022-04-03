新台灣模式與病毒共存「有三條件」　醫指僅做到一點

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今衛福部醫福會執行長王必勝在臉書發文表示，現行防疫政策朝向逐步解封很明確，只是過渡到完全解封還需要一段時間，繼續以清零的態度進行防疫工作是希望能將疫情維持在低度流行，或是減緩病毒擴散速度，爭取時間民眾儘快完整接種疫苗、調適社會大眾心理，同時讓各階段的治療隔離分流措施能銜接順利。
對此，黃立民說明，「新台灣模式」就是要與病毒共存，可是步調要走慢一點，且「台灣目前還沒有與病毒共存的條件」。
黃立民分析，台灣與病毒共存有三個條件，首先是60歲以上族群的第三劑疫苗涵蓋率要達80%以上，第二是治療藥物、抗病毒藥物應足夠，第三則是醫療量能。
「這三個條件，我們目前只有一個條件。」黃立民指出，目前我國只有達成醫療量能充足，但醫療量能還能撐多久，則完全取決於疫情狀況，「說不定若疫情突然爆發的話，一個禮拜都撐不住」。
目前99.7%確診者皆為輕症或是無症狀，是否有望可在家中自行隔離，黃立民認為，目前還是先把確診者放在防疫旅館或是檢疫所，當檢疫所放不下，或是有足夠藥物後，就可以放回家裡，屆時確診者在家中隔離，需要吃藥者就要好好吃藥，降低病毒量，也要盡量待在房間內，不與他人接觸，比較不會傳染給他人，同住家人也應接種疫苗。
「現在的問題是藥物不夠！」被問及何時能正常生活，黃立民認為，現有藥物可以對抗新冠肺炎，但數量仍然不夠，「要去問指揮官什麼時候買到足夠的藥物？什麼時候能讓60歲以上（第三劑疫苗）打到80%？」
至於現有的戴口罩等防疫措施，黃立民說，與病毒共存的條件還不到位，現在還不能鬆綁，不過也不用緊縮，若現行中、重症個案不是太多，就可以再持續維持一段時間。
下午疫情記者會中，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，現在要在趨近正常生活、不至於限制民生妨礙過大的情況下積極抗疫，整備完善醫療資源、集檢所等資源。
陳時中也透露，抗病毒藥物採買有一定規劃，藥物進口有很多審查程序，若藥物效期短，審查時間會浪費太多效期，就沒有辦法準備太多，現在輝瑞藥廠正在做安定性試驗，並準備提出相關申請，若藥物時效較長，就會有比較大規模的購買計畫，現在指揮中心有與輝瑞洽談，請藥廠準備相關資料因應我國要求。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。