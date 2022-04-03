真相曝光？黃曉明切割財產　Angelababy爆痛哭：他不要我

曾經砸下10億台幣舉辦世紀婚禮，黃曉明和Angelababy（楊穎）這對宛如童話般愛情故事的明星夫妻檔，今年年初宣告離婚，讓許多粉絲心碎，不過彼此好聚好散，除了共同撫養兒子「小海綿」之外，事業劃分清楚，黃曉明更退出前妻成立公司的股份，將商業關係徹底切割。Angelababy日前一段為情傷深有感悟的訪問影片，也似乎洩漏了離婚原因。





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▲黃曉明跟Angelababy結婚初期還經常高調放閃。（圖／黃曉明微博）

▲Angelababy離婚後和黃曉明共同撫養兒子。（圖／翻攝Angelababy微博）

▲Angelababy愚人節跟粉絲開玩笑要發行單曲。（圖／翻攝Angelababy微博）

黃曉明與Angelababy結婚7年，由於同框次數銳減，婚變傳言盛囂塵上，今年1月共同發聲以「感恩過去所有，未來仍是家人」官宣離婚，消息震驚演藝圈，雖兩人對外仍稱彼此是家人，不過根據大陸的企業查詢系統顯示，黃曉明旗下相關公司有32家，baby僅有3家，她2015年成立的公司「AB Capital」，為「寧波星鎏」股權投資中心操控，其中黃曉明握有60%股份，最近他已退出該公司股份，等於雙方離婚後，所有商業關係也畫下句點。





儘管雙方好聚好散，對離婚不口出惡言，微博卻驚爆出Angelababy在節目上首次談及離婚，滿臉淚水哭訴「黃曉明不要我了」，向外界吐露前夫不如外界想像的愛她，離婚是被對方拋棄，難過表示：「自己一直在努力挽回，甚至為了他一直再努力改變和妥協」，無奈結果卻不如人意，最終還是以離婚收場。





▲Angelababy看到女成員受委屈，忍不住跟著哭了。（圖／翻攝《心動的信號》微博）

不過仔細觀看，該畫面其實是戀愛節目《心動的信號》片段，Angelababy擔任戀愛觀察者受訪的片段，和黃曉明並無關係，她在節目裡分析裡每對情侶的互動，看到男方放棄原有對象，選擇新來的女伴，忍不住悲從中來，富有同理心的留下眼淚，擁抱該名女成員，難過表示「我在妳身上看到部分自己的影子，我習慣在受傷的時候委屈自己，其實有時候沒必要這麼委屈自己，愛你的人看了心疼，不要把情緒帶到生活裡，你值得更好的」、「你經歷的痛，別人沒有經歷過，沒有一個人可以百分百治癒你的傷，可能陪伴是一種方式吧」，她在節目裡真性情大哭的模樣，被觀眾認為是在婚姻裡深深受到傷害，只是沒有說出口。



