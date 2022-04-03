台中新增本土3+1　婚宴群聚出現2條基因定序

台中市今新增本土案例3+1，傳染源分別是婚宴群聚、花蓮旅遊、桃園探親。其中婚宴群聚新增一對母子、花蓮旅遊新增一名女童，女童尚未有案號，3人足跡與之前發病的家人大致相同。另有一名阿公到桃園探望新生的孫子，昨天確診。今新增足跡包括國道清水服務區、大雅生命藝術館、台中慈濟醫院、南屯市場、新光三越影城等，皆已完成清消。
國家歌劇院婚宴群聚事件，台中市今增一對母子案例，案號24329為打滿3劑的30多歲大里區女性、案號24330為3歲男童。兩人和1日公佈的36歲大里區男性（案號23645）為一家三口，爸爸先發病，媽媽和兒子則是匡列隔離後於2日確診，這一家人足跡大致相同。
另一個舊案新增，則是花蓮旅遊群聚案，昨天公佈案號23768的梧棲39歲女性，被匡列隔離的2歲多女兒也確診，從花蓮回台中後只去過髮廊，足跡和媽媽重疊。
今另新增一位66歲退休男性（案號24376），他和妻子3月底2度到桃園探望照料剛出生的孫子，因與確診者接觸被匡列，他從桃園回來後，去過南屯市場、台中慈濟醫院、大雅區生命藝術館樹葬區掃墓，確診後市府已匡列隔離包括妻子在內的4名接觸者。
台中市長盧秀燕表示，市府針對確診者足跡發送3萬多筆細胞簡訊、社區篩檢近2千人全為陰性，另有外縣市通知，2名陽性個案曾到過新光三越影城、國三清水服務區加油站，兩處皆已完成清消，足跡重疊者可到社區快篩站就近檢測。
婚宴群聚的賓客部份，傳染過程已近尾聲。衛生局長曾梓展表示，婚宴賓客與工作人員184人，26人陽性、157人陰性，最後一位由桃園市採檢中，目前看來已經收斂了；至於足跡重疊的126人亦全部陰性。根據中央提供資料，確診者的基因序列有2種，他懷疑部份確診者到台中參加婚宴前，已在外縣市被傳染。