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轉型成功！花20年終成港都　趙天麟看好高雄成藝文大城

▲高雄近年城市轉型成功，藝文活動興盛。（圖／翻攝自趙天麟臉書）
▲高雄近年城市轉型成功，藝文活動興盛。（圖／翻攝自趙天麟臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-03 17:20:49

高雄市近年產業轉型成功，硬體建設、城市景觀大幅改善，成了「宜居城市」，藝術文化活動、大型展演也隨之越來越多。長前關注相關議題的民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟與《NOWnews今日新聞》記者分享，高雄走出獨特的風格，做出了唯一，且憑藉歷任市長的努力，終成了名符其實的「港都」，各類型展演空間也可說是全台最完善的，未來的高雄將享有優勢。

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▲民進黨立委趙天麟長年關心藝文產業與活動，其也看好轉型成功的高雄將享有優勢，未來持續成為更茁壯的藝文大城。（圖／翻攝自趙天麟臉書）
▲民進黨立委趙天麟長年關心藝文產業與活動，其也看好轉型成功的高雄將享有優勢，未來持續成為更茁壯的藝文大城。（圖／翻攝自趙天麟臉書）
趙天麟表示，前市長謝長廷剛上任時，用「海洋首都」規劃高雄，重點就是要做唯一，不一定要做第一。因為過去台灣的發展重北輕南，高雄跟台北是有距離的，如果跟隨台北模式，那經常性的落後就會是必然，如果可以走出獨特的風格，變成唯一，那就可以發展不同於台北的城市風貌。

「接續在謝長廷之後的市長陳菊、陳其邁經過艱辛的努力，把城市基礎打得很好，所以現在才能發光發熱」。

趙天麟說，過去的港都「名不符實」，只有西子灣的山上看得到海，城市看不到海，後來把圍牆打開，讓城市與海共融，這是很艱鉅的工程，不過隨之也帶來了城市偉大的改變，高雄從此有了壯闊的海港，在海港周邊更有很細緻的表演空間。

趙天麟說，高雄的展演形式很多元，像是駁二舉辦大港開唱，相當生猛有力、海派，如果要追求不雅於台北甚至超越的場館，那就可以到衛武營，還有海邊的高雄流行音樂中心、可以容納5萬人的世運主場館、室內空間相當完善的高雄巨蛋、大東藝術中心等，高雄的表演空間從戶外到室內，從大型到小型，可以說是全台灣最完整的。

「高雄城市轉型慢慢完成，招商引資也啟動，現在國際知名飯店紛紛落腳高雄，這是以前沒有的現象」。趙天麟說，過去高雄轉型的陣痛期蠻長的，蓋捷運、建設下水道、打造新的城市空間，這前前後後花了2、30年。

趙天麟表示，在轉型完成之前，新產業要進駐不容易，所以造成了產業空洞化，不過現在轉型完成了，高雄就有了優勢，因為北台灣都飽和了，南台灣因為重新整理，騰出來許多空間，依照城市風貌建立場館、產業聚落，不像台北在既有空間建設，讓城市風貌相當混亂。

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