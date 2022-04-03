本土再爆183例！分佈12縣市　「海量確診足跡」一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市府衛生局指出，6例新增足跡相關採檢陽性、64例居隔採檢陽性、1例居隔陰轉陽，居住地為新北。其中中和相關案12人、三峽相關案41人、基隆相關案2人、桃園相關案3人、北市相關案6人。
台北市新增19例
台北市本土案例分別居住於台北市10個行政區，其中中山區4例，松山區、大安區、中正區、內湖區、士林區、北投區各2例，信義區、萬華區、文山區各1例；衛生局也宣布兩名確診者足跡，確診個案曾多次搭乘捷運，行經北投站、芝山站、劍潭站、士林站，以及公車557路線（士林國中站-東吳大學站-士林捷運站），另一位曾到內湖區超商。
基隆市新增39例
基隆小吃店群聚個案持續延燒，目前共累積205相關個案，今天基隆一共新增39例本土，指揮中心指揮官陳時中指出，這起群聚案中，基隆某科大增加17人，由於校園人較多有大量採檢，因此檢驗出來數目也比較大。
基隆市府也公布最新確診足跡，包括超市、藥局、機車行、餐飲店、中華和台灣之星門市、居酒屋等地。
桃園新增22例
桃園市長鄭文燦指出，桃園新增的22例中，有13例與外縣市個案相關，9例的桃園個案中，大潭電廠相關2例；網購凡美工作室3例；舞蹈老師相關2例，其中1人為保險經理，市府也針對這起職場案例擴大匡列採檢100人；另有2例待調查。桃市府也公布最新足跡。
新竹縣新增15例
新竹縣今天新增15例本土，其中台中婚宴延伸醫院群聚9例，皆為住院病患，為日前護理師案23409確診時已匡列採檢，昨陰轉陽；大潭電廠群聚延伸5例（4名泰國籍、1名本國籍），皆在集中檢疫所居隔期間陰轉陽；以及屏東縣1名確診者之同住家人昨採檢陽性；市府也公布最新11處確診足跡。
宜蘭縣新增7例
宜蘭今天新增7位本土，此外有1位外縣市民眾入住蘭城晶英酒店，居住2天後孩子發燒了，在宜蘭篩檢後確診，尚未有案號，宜蘭縣政府也緊急公佈其足跡，多在蘭城晶英酒店、新月廣場活動。
台中市新增3例確診
台中新增4例本土，台中市長盧秀燕表示，30多歲家庭主婦（案24329）及3歲幼童（案24330），為案23645的妻兒，3人在3月26日參加VVG餐廳婚宴，因3人足跡相同，相關場域已完成消毒；1例為桃園職場群聚案相關接觸者，66歲退休男（案24376），以及花蓮醫療機構接觸者，2歲多的幼童，與案23768為親子關係；足跡曾前往新光三越、台中慈濟醫院、南屯市場等地。
屏東縣新增3例
屏東今（3）日新增3例確診，是昨天確診的高雄某集檢所人員（案24016）的3位家人，還有1位一名北部遊客，在1日、2日連續兩天參加「台灣祭」音樂活動，屏東市政府緊急公佈4例確診者足跡。
彰化縣公布外縣市確診者足跡
彰化縣今天沒有COVID-19確診案例，但衛生局公布北部多名確診者在彰化縣公共場所活動史，其中包括魚市爌肉飯、彰化精誠夜市等，另有41人安排居家隔離與採檢。
花蓮新增1例
花蓮今天確診+1例，並公布1名外縣市確診者，來花蓮旅遊的公共場所足跡。其中案24221為20多歲女性護理師，到過花蓮慈濟醫院、特力屋；以及花蓮旅遊團染疫的外縣市個案23884，於3月27日到4月2日期間，到過屈臣氏、公正包子店等。
金門新增1例
金門今日新增1位確診者，縣長楊鎮梧表示，是位76歲的男性民眾，3月31號搭華信航空的班機自台北回到金門掃墓，目前已匡列居家隔離者35人，包括飛機上的當排及前後2排旅客；另外，該案回到金門後也有足跡，曾到過市場與參加老人會的活動。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。