為張穎穎「頭破血流」住進住院 汪小菲眼腫露臉急回應
大S（徐熙媛）離開前夫後迅速再婚具俊曄，汪小菲與26歲的女星張穎穎的緋聞則眾說紛紜，日前在愚人節傳出汪小菲為了張穎穎打架動粗，「頭破血流」受傷送醫後還被網友目擊。當事件發展依舊是羅生門時，汪小菲今（3）日終於開直播露臉，可以看到他眼睛紅腫、眼角瘀青，整個人略顯憔悴，不過他仍強調自己眼睛很好，同時否認外界傳言。
有網友爆料汪小菲因不滿張穎穎與一大群男子唱KTV，一心急就闖進包廂，與其中一位男子發生流血衝突，汪小菲更被人拿酒瓶砸後腦勺，導致頭破血流。對此，汪小菲今天下午現身抖音直播，馬上就被網友追問此事，他則回：「外面傳言別太信，我眼睛好好的。」還不忘帶上眼鏡，疑似在遮掩紅腫、尚未痊癒的眼睛。
汪小菲似乎難以招架網友們的逼問，直播才開短短5分鐘，他就匆匆下線結束，接著又上傳影片透露自己剛去健身、巡店，想表現生活一切正常，最後也關心上海疫情，疑似想轉移話題。
※【NOWnews 今日新聞
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