PLG／高國豪24+7+7！攻城獅3人得分破20　戰勝富邦4連勝

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次節富邦靠著塞瑟夫連續強打禁區得手，逐步縮小比分差距，林書緯和曾文鼎利用對方區域防守的空檔，各進2顆三分球，主場軍單節投進6三分，追回到只剩1分差，半場打完僅以57:58落後。前兩節雙方進攻效率都很高，富邦命中率高達51.1%，而攻城獅則是在進攻籃板(8個)和失誤(3次)兩數據上佔優。
易籃再戰後，朱雲豪投進他本場第一顆三分球，帶動攻城獅的先發陣容又找回首節的那種氣勢，打出一波23:2攻勢，三節打完已經取得21分領先。末節富邦反擊打出15:8的小高潮，之後雙方持續拉鋸，攻城獅板凳席又被吹技術犯規，兩隊只剩12分差。
接著，林書緯連續三分球命中，富邦此時只剩下8分落後，比賽又再度緊張了起來。但暫停回來之後，攻城獅戰術成功，讓陳堅恩命中空檔三分，隨著比賽時間流逝，勝負也大致底定。
攻城獅近期外線命中率提升，也帶動他們團體進攻效率提升，今天辛巴依舊有20分20籃板進帳，法獅得到31分，主控高國豪拿到24分，郭少傑也斬獲18分。富邦方面以新洋將瓊斯的27分為最佳，林書緯投進6三分、得到22分，雖然他們今天團隊投進多達19顆三分球，但也讓對手維持高檔命中率，最終吞下敗仗。
高國豪上一場比賽對上領航猿，就拿到賽季新高的24分，此役他得分再度追平紀錄,，並且還傳出7次助攻，穩健的運贏球隊的供輸，也成為攻城獅本場能在客場取勝的關鍵。