老鹽埕新生！在地立委趙天麟盼創歷久彌新「大型展演場」
高雄市鹽埕區是老高雄的重要政經中心，惟過去因為人口外移漸有些沒落，近年則在地方創生、藝文產業工作者進駐且努力下，呈獻歷久彌新的風貌。選區包含鹽埕區的民進黨立委趙天麟向《NOWnews今日新聞》記者表示，未來要一起努力，把鹽埕區加上南鼓山變成特色街區，然後跟當地做新創的年輕人結合，讓該處成為一個大型展演場。
趙天麟表示，鹽埕區是最熱鬧的地方，即使不大，但以前曾經擠滿了8萬人在那邊生活，所以有完整的金融中心、商圈、住宅、港口、交通車站，隨著城市脈動的轉移，所以過去有段時間逐漸沒落。
「現在以及未來要做的，是要把鹽埕區加南鼓山，變成特色的街區」，趙天麟說，那樣的空間不會只是某一條街而已，是整個區域通盤規劃，打造成古色古香又充滿年輕文創的場域。
趙天麟提到，去年文總本來計畫在鹽埕區辦活動，不過因為疫情沒有辦法執行，但其實當時除了辦活動外，更想要跟在當地做新創的年輕人結合，整個鹽埕區就成為一個大的展演場，也讓全國，甚至全世界知道，鹽埕區變成築夢踏實的空間。
趙天麟說，因為近年人口越來越少，所以騰出的空間越來越多，隨著中央政府活化進場，現在地方也持續在做，像是鐵道文化園區旁邊，過去的金融街，有一銀、合庫，把最後一塊拼圖快拚完了，然後都移給市政府，整個街區好像回到歷史早期的樣子，無論是坐輕軌、散步也好，一整天可以在鹽埕區遊玩、散步、飲食，鹽埕區會創造出旗艦經典，也是高雄重要的觀光休閒帶。