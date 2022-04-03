羽球／清晨盃開幕總統蔡英文將出席致詞　麟洋配拆夥出賽

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清晨盃自1972年開始舉辦，創辦人台灣「羽球之父」吳文達先生，起初只是為了讓早起在圓山上打球的球友有比賽的機會，第一屆賽事從大約100人左右在平日上班前相互交流運動，經過數十年的推廣，到近幾年吸引上千名國、內外羽球愛好者參加。2015年更首度前進台北小巨蛋，高達3600人參賽，當年BWF特別派專員來考察，隨後列入官方年度行事曆，為國際羽壇重要盛事。
第50屆清晨盃將於4月4日至7日在台北體育館進行，依舊吸引國內2500位球友報名，而開幕典禮維持傳統在第二天的4月5日舉辦，屆時總統蔡英文將出席致詞，麟洋配則攜手金氏世界紀錄認證的百歲羽球人瑞「老頑童」林友茂先生和高齡92歲的創辦人吳蔡秀珍女士，共同進行開球儀式。
「今年清晨盃由麟洋配擔任宣傳大使，不只形象符合，而且他們小時候都打過清晨盃，在家庭帶動下，逐漸走向羽球選手之路。」吳宜倫表示當初創辦人她阿公吳文達的用意，就是希望家庭一同參與羽球，一起持續運動下去，「王齊麟和李洋都因為父母愛打球，愛上這運動，後來他們打到奧運金牌，對於羽球推廣者來說，這段歷程真的非常令人感動。」
清晨盃推廣羽球發展，賽事組別包括專業組、業餘組、極具特色的加歲組，還有每年重頭戲之一的邀請組，今年邀請組的賽事有明星家庭組，邀請麟洋配及多位國手的家庭成員共同組隊進行挑戰賽，以及李洋、王齊麟分別與8點檔本土劇演員組軍的明星團體對抗賽。「李洋隊」由李洋率領謝承均、黃玉榮跟周宜霈(大牙)，「齊麟隊」則是王齊麟帶著亮哲、李易和蔡君茹(六月)等藝人各搭配一位國手進行團體PK賽，除了奧運金牌王齊麟、李洋外，教練陳宏麟及國內第二男雙楊博涵等好手也都將一起參與。
吳宜倫坦言今年不少創舉，但比較可惜的是沒有外國隊伍參加，略顯美中不足，「國外球友來清晨盃交流，過去幾屆也都大概有1300多位造訪台灣，不乏世界各地退役的國際選手，而且許多球友來自不同國家，藉由羽球運動增進感情，可說是以球會友的最佳方式。」她認為許多台灣球友都非常懷念與國外球友這一年一度的相會，連帶也促進國內的觀光休閒產業。
受到疫情影響，清晨盃暫時無法回復往日榮景，今年能夠順利舉辦，也感謝國內防疫有成。吳宜倫表示去年停辦，加上這陣子疫情升溫，今年賽事防疫仍是最大考驗之一，屆時賽事進行一切遵照政府防疫政策執行，入場實名制，下場打球時可以脫口罩，但只要離開球場都必須配合規定戴起口罩。