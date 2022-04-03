歐盟第一槍！立陶宛宣布四月起停止進口俄羅斯天然氣

俄羅斯總統蒲亭為抗衡西方制裁，宣布「對俄不友好國家」需以盧布支付天然氣，憑藉手握大量天然氣能源，俄羅斯態度強硬使歐洲更迫切尋求降低對俄能源的依賴。立陶宛能源部昨（2）日則宣布， 4月起將全面停止進口俄羅斯天然氣，成為歐盟國家中第一個獨立於俄羅斯天然氣供應，改將依靠其他地區供應的國家。
立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）昨日於推特上發文表示「從本月起，立陶宛不再從俄國進口天然氣」，並稱立陶宛政府多年前的決定讓今天的立陶宛能夠毫不費力地與「侵略者」斷絕關係，「如果我們做得到，那其他歐洲國家也能做到」。
立陶宛能源部隨後也發表聲明表示，立陶宛國內消費的所有天然氣都將以液化天然氣形式（LNG），從克萊佩達港（Klaipeda Port）進口，俄羅斯要求以盧布支付天然氣的要求也將「毫無意義」，因為立陶宛的天然氣輸送系統將在沒有進口俄羅斯天然氣的情況下運行。
立陶宛身為波羅的海三國的最大經濟體，又是歐元區的成員國，《紐約時報》指出，雖然人口僅有280萬且經濟上較仰賴貿易，禁運俄羅斯天然氣一舉雖然無法重創蒲亭，但此舉對地緣政治相當重要，也替歐盟國家開了先例。
牛津能源研究所（Oxford Institute for Energy Studies）資深研究員亞菲瑪娃（Katja Yafimava）也形容這是「極具象徵性的一步」；然而她也分析德、法、義等歐盟大果恐怕無法跟上，原因在於他們更加仰賴俄國天然氣，雙方簽署的長期合約也是桎梏。歐洲多國在能源領域將近40%仰賴俄羅斯進口，如何減輕對俄能源仰賴，是俄烏戰爭爆發以來，歐盟與美國等西方國家努力研究的議題。