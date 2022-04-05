foodpanda發送千萬美食金 藏在外送紙袋、杯口別錯過
foodpanda打造高達 2.5 米的胖胖達，即日起在台北信義 Neo19 、台中勤美誠品綠園道、高雄漢神巨蛋登場。同時，攜手摩斯漢堡、 7-ELEVEN 、家樂福、屈臣氏、拉亞漢堡等超過三萬間店家，祭出千萬元美食金，藏進全台各門市中的胖胖達貼紙、海報及聯名紙袋裡，只要發現胖胖達圖案並拿起手機一掃，就能獲得神秘優惠。並舉辦創意拍照活動，即日起至4 /30，上傳與北中南任一隻巨無霸胖胖達的合照至個人 IG 貼文或限時動態，就有機會抽中萬元購物金。
foodpanda 攜手摩斯漢堡、 7-ELEVEN 、家樂福、屈臣氏、拉亞漢堡，以及全台超過三萬多間商家，推出「就決定是你了！胖胖達！」限時活動，拿起手機打開活動 IG 濾鏡掃描，指定商店門口、賣場貨架、飲料杯口、甚至是外送紙袋上的胖胖達，就能召喚多款 AR 胖胖達並送上專屬優惠碼，總計將送出超過千萬元的美食金。
foodpanda 推出「就決定是你了！胖胖達」4款 IG 濾鏡，透過濾鏡掃描以下指定胖胖達，即可隨機獲得一組優惠碼。
- 即日起～4/30，掃描台北 Neo 19 、台中勤美誠品綠園道、高雄漢神巨蛋的 2.5 米巨無霸胖胖達
- 4/ 15 ~5/31，至全台 foodpanda 合作的摩斯漢堡門市或透過 foodpanda 訂購任一餐點，掃描紙袋上的胖胖達圖案
- 即日起～4/30，至全台 foodpanda 合作的拉亞漢堡門市或透過 foodpanda 訂購任一飲料，掃描包裝上的胖胖達貼紙
- 即日起～4/30，至全台 foodpanda 合作的 7-ELEVEN、家樂福、屈臣氏門市，掃描胖胖達活動展示牌