S.H.E合體嚇瘋又飆淚　Selina直呼心情像坐雲霄飛車

國片《咒》票房破億，引發台灣恐怖片風潮，Selina（任家萱）主演的《頭七》成功接續熱潮，在清明連假吸引觀眾入場，她的好姊妹Ella（陳嘉樺）、Hebe（田馥甄）以行動力挺出席觀影，S.H.E難得大合體，Selina感動地說：「謝謝我的姊妹，願意來戲院被我嚇，然後嚇完再被惹哭，簡直堪比雲霄飛車」。





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▲Ella（右）的和Hebe（左）以實際行動到電影院支持Selina（中）的電影《頭七》，右二為吳以涵。（圖／翻攝Selina臉書）

▲Selina（右）與吳以涵在電影《頭七》母女情深，讓觀眾留下感動淚水。（圖／皮諾丘電影提供）

Selina笑說Ella誇她「帥爆了」！她反問對方：「有比妳帥嗎？」她也說Hebe誇她：「溫柔、自信、勇氣、治百病。」幽默治百病是結合時事的需求。Selina説：「《頭七》真的是一部值得進戲院欣賞的電影，導演用心藏了好多細節，看完讓人會想討論回味。連假還有幾天，要不揪朋友、揪爸媽，一起進戲院來看《頭七》吧！」她也不忘提醒大家到戲院觀影時，也要記得做好防疫措施。





適逢清明連假返鄉潮，不少人攜家帶眷一同進影廳，中南部戲院幾乎場場爆滿，反應極佳，全台票房直逼千萬，綜藝大姊大張小燕更是包場力挺，以《咒》晉身億萬導演柯孟融也發文挺《頭七》，他稱讚：「劇本反轉，合情合理。美術設定創新且無違和。整體演員都有認真在演戲。啊！還有攝影很美。國產商業片看的到創作之愛，我推一個！」他更給予Selina 好評，直指演出突破以往公主形象，令人敬佩。





▲Selina（右）在電影《頭七》與吳以涵母女情深，展現極致的母愛。（圖／皮諾丘電影提供）

▲Selina（左）在電影《頭七》展現極致的母愛保護女兒吳以涵。（圖／皮諾丘提供）

不少影評人指出近期恐怖片最大的共同點就是有「極致的母愛」，尤其Selina在《頭七》展「洋蔥式」演技，除要照顧生病女兒，打三份工籌措醫藥費外，她片中因爺爺離世，返家參與爺爺頭七，祖孫情節以及與飾演父親陳以文父女之間互動，讓人動容，直戳觀眾淚水，不少觀眾觀影後竟然眼眶都含淚，直喊《頭七》是「有洋蔥的恐怖片」、「比悲傷更悲傷的是，長大以後有能力想要照顧爺爺，爺爺卻不在了」。



