想認真還是玩玩？「約吃這餐」看交友態度：挑這餐廳加分
約會吃什麼有差嗎？交友APP《weTouch》調查約會習慣發現，如果想知道約會對象的交友態度，能從「約吃哪餐」看出端倪。根據內部會員調查顯示，6成民眾認為約吃早午餐才能看出認不認真，若是晚餐約會通常具有暗示性，7成女性羞認晚上較容易情慾流動。此外，約會吃什麼餐廳也能看出目的，過半數男女都一致認為，需要自己動手的燒肉、火鍋能秀出貼心的一面，如果想加深對方的見面印象，選這些餐廳有加分效果。
《weTouch》調查約會習慣發現，約會要看對方認不認真，可以從是約吃哪餐來猜測。高達8成公認若想要更進一步，晚餐約會絕對必備，除了平假日時間比較好安排、選擇多樣之外，又能夠安排後續較有「暗示」的行程。6成民眾認為約吃早午餐較能看出對方認不認真，畢竟要找雙方都休假的時間，又可能需要安排更長的約會行程，所以如果連白天都想要見面，才是認不認真的關鍵。
進一步調查發現，連約會吃什麼餐廳都能看出目的，6成民眾認為燒肉、火鍋這種需要自己動手的類型，能夠表現出貼心的一面，對之後的交往更能加分；5成民眾在想「壞壞」時，特別愛約吃海鮮、日本料理，除了展現好印象之外，又能補充能量；超過7成認為要拉近距離就必須約到有「酒」的地方，像是餐酒館、居酒屋等，除了喝酒較能放鬆情緒，主要是環境比較吵雜，想說話就得更靠近，是心機的小撇步。