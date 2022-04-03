入境做PCR被捅到大爆血　港星王喜呼籲兇手「自首」」

54歲的香港演員王喜今晚突在IG發文和短視頻，透露入境台灣做PCR檢測時，被醫護人員捅到鼻孔大爆血，染紅的畫面怵目驚心，影片中看得出他在機場，他還呼籲該醫護人員向他「自首」。據了解，王喜去年已從香港移居英國、台灣，在其IG常PO出兩地的生活照。





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他描述今晚的慘狀，「臺灣入境做PCR被捅傷，兇手已逃離現場，留下的人，無一個知道兇手的名字，只知道她來自醫院」，畫面中王喜的口罩染滿血，還痛到流淚。他在IG寫下「在台北桃園國際機場B9閘，一名1.5米，女性，全身被白色PPE保護的醫護人員，用右手持棉棒，捅入我右鼻孔，同時用左手按我後腦往前推，我感覺痛楚往後縮，她要我忍耐，再來一次，她說她不會我痛楚，我相信她，然後，她再一次右手捅我鼻孔，左手推我頭往，造成我右鼻孔流血。然後，這個女性立即離開現場，不知所縱。其他人員，無人知道這女性的名字和去向。現在，我呼籲這位捅傷我的女性，立即向我自首」，隨後又宣布在晚間7點55分被通知「PCR呈現陽性」。





▲王喜呼籲捅他流血的醫護人員向他「自首」。翻攝王喜IG

王喜稍後忍不住又發表一篇「報警處理文」，指警察到場後在外圍隔著玻璃對他說「上網去1922查詢誰幫你做這個。」他問：「就是我自己去查案？那麼，你們現在會幫我做紀錄嗎？」警察說：「不會。你跟他走，他們會處理。」8點55分王喜又寫了篇「罪案現場」，他回到第一案發現場，發現有2部監視器，「不過，鏡頭好像仰太高，除非有魚眼功能，否則拍不到事發經過」。看得出他一心想找到幫他捅爆血的醫護人員。





其實王喜當過香港警察，還曾派駐機場，1990年才改行踏入演藝圈，最為台灣觀眾熟悉的代表作是在港劇《烈火雄心》飾演的「駱Sir」，之後常在香港以消防局形象大使的身分出席活動，2000年他還來台拍過全裸寫真集，並將寫真集收益捐給台東一家因為九二一地震受創的醫院，近年來他因碰觸香港反中時事話題，多次批判香港警方，去年移居英國，並在去年10月移居台灣，之後常往返台灣、英國兩地，最近一次的消息是他在英國確診新冠肺炎。



