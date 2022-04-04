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清晨最低溫10.1度！苗栗低溫特報　今起回暖、降雨停歇

▲氣象局表示，今（4）日白天冷氣團減弱，各地氣溫將明顯回升。（示意圖／NOWnews資料照）
▲氣象局表示，今（4）日白天冷氣團減弱，各地氣溫將明顯回升。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-04-04 06:41:20

中央氣象局表示，今（4）日清晨受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，天氣仍涼偏冷，根據觀測站數據，清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的10.1度；西半部及東北部低溫僅12至14度，白天北部及東北部溫度回升不多，高溫約16、17度，其他地方來到20至22度；上半天各地有短暫降雨，中午過後乾空氣南下，降雨逐漸停歇。

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氣象局說明，今日台南以北及宜蘭仍會出現12到14度的低溫，其中苗栗以北有局部11度左右氣溫發生的機率，請做好保暖的工作，至於高屏及花東低溫約16到18度，白天冷氣團減弱，氣溫將明顯回升，北部及東半部高溫可以來到20至24度，中南部約25到27度，日夜溫差大。

▲（圖／氣象局提供）
▲清明假期尾聲天氣概況。（圖／氣象局提供）
降雨部分，因水氣偏少，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；桃園至台南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門仍易有9至10級強陣風。

有關颱風生成，中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，最新模式模擬顯示，各國模式持續模擬大約未來5至10天，南海至菲律賓東方海域一帶，有兩個熱帶擾動活動的跡象，需持續觀察。（編輯：林莞茜）

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