NBA／湖人苦吞6連敗 AD：全世界都想看到我們失敗
洛杉磯湖人今(4)日以118:129不敵丹佛金塊，要取得附加賽資格的機會越來越小。不過球隊明星大前鋒Anthony Davis表示球隊會奮戰到底，直言「全世界都想看到我們失敗，但我們是一支會一直戰鬥到最後的球隊。」
這一場比賽LeBron James並未上場，不過Davis得到28分9籃板8助攻的準「大三元」數據，Westbrook也得到27分10籃板7助攻，同時繳出15投11中的效率。只可惜湖人守不住金塊明星中鋒Nikola Jokic，他全場22投15中得到38分，另外還有18籃板6助攻3抄截。因此被對手後來居上，最終輸掉這場關鍵的賽事，吞下近期的6連敗。
現在湖人很可能連打附加賽的資格都沒有，賽前豪言球隊會以「5連勝」來終結賽季的Davis受訪時表示，自己受傷的部位仍然疼痛，當然也影響了比賽狀態。
「球隊的醫療團隊告訴我，現在出賽不會讓傷情變得更糟。我現在只關心身體狀態如何，只要感覺不那麼難受，我就會出場。因為今天是一場輸不起的比賽，是一個只有贏下來我們才能保存希望的時刻，所以我選擇出戰。」談到為何帶傷上場，Davis這樣說道。
湖人拚到最後輸球，Davis也感到遺憾，他表示球隊打得很努力，但出現了一些致命失誤，自己也錯失了一些關鍵上籃，也坦言本賽季最後5分鐘時球隊的表現並不好。
湖人戰績不佳和Davis的傷病也有關係，他本季至今只打了39場。事實上在奪冠賽季後，他的身體狀況就不斷下滑，也有人質疑他的自律性不夠，因此無法以最佳的狀態來迎接賽季。