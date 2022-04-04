羅智強空降桃園 蔡正元：韓國瑜罷免斷絕空降勝選可能性
九合一大選將於11月26日舉行，國民黨在處理桃園市長人選提名進入僵局，台北市議員羅智強參選意志堅定，桃園市議長邱奕勝卻堅決反對，表明要提名立委呂玉玲，但呂民調持續低迷。對此，前立委蔡正元認為，在高雄市前市長韓國瑜被罷免後，已經斷絕了國民黨近年內要在高雄或其他縣市再度空降人選贏的可能性。
蔡正元今（4）日發文表示，2018年韓國瑜在高雄崛起是意外中的意外，當時國民黨在高雄沒有當地人選，加上吳音寧事件、砍軍公教退休金、高雄淹水天坑等因素，加上韓國瑜的選民直銷戰術，才造就了國民黨空降成功的特例。
蔡正元說，然而事後韓國瑜帶職參選總統失敗，後來被以超過市長當選票數罷免，就讓國民黨近期想要空降選贏幾乎無望，民進黨還有機會提名空降人選，國民黨則還在負荊請罪階段，縱使不得已提名空降也會挫敗。
蔡正元判斷，羅智強雖是優秀人才，但沒有任一縣市的在地經營，即便在台北市，他都未必能擊敗自己選區的立委賴士葆，要挑戰桃園市長困難度超乎想像，而且國民黨在桃園有三名立委，在2020敗選大海嘯中生存下來，足以證明這三名立委的戰鬥力不是泛泛之輩，因此，那麼桃園又為什麼要接納空降人士。