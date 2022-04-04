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金泰梨南柱赫「被他耽誤」分手救不回！《2521》結局虐哭

▲劇中，金泰梨（左）跟南柱赫最終仍分手。（圖／tvN）
▲劇中，金泰梨（左）跟南柱赫最終仍分手。（圖／tvN）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-04 11:27:14

熱門夯劇《二十五，二十一》3日播出大結局，羅希度（金泰梨 飾）、白易辰（南柱赫 飾）如同之前預告走向「分手」，原因滿是遺憾，令觀眾不捨，也發現2人當年結緣的漫畫店老闆，意外成了耽誤他們愛情的「罪魁禍首」；好在彩蛋的「初戀」設定，安慰到不少觀眾。

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以下有劇情透露，慎入！！！

▲《二十五，二十一》結局又喜又悲。（圖／tvN）
▲《二十五，二十一》結局又喜又悲。（圖／tvN）
最後一集中，希度忙於各種擊劍賽事，易辰專心投入記者工作，2人數次抽不出時間見面，仍體諒並為彼此加油，希度原以為習慣並已接受這樣的相處模式，直到易辰越來越像主播媽媽，多次等待被放鳥、期待落空後，她開始疑惑他們的感情是否還存在著愛。

易辰因為911襲擊事件被派到紐約，在沒告知希度的情況下，升職為特派記者，須待在當地工作，希度得知後本來想替對方開心，後心裡五味雜陳；2人回到首爾分手，隨後在隧道溝通，易辰覺得2人「不該就這麼結束」，但因觀念落差他們再度大吵，最後惡言相向、不歡而散。

希度後悔對易辰講難聽的話，把真心話寫在日記本，日記本陰錯陽差寄給易辰，易辰跟希度仍未把話說開，擁抱道別；7年後易辰當上主播，希度也嫁人當媽。那本日記最後去向也揭曉，原來易辰託付給當年2人結緣的漫畫店老闆，請他交給希度，結果老闆竟「忘（拖）了7年」才拿去給她，遭網友責備「希度易辰被老闆害死！」希度翻開日記最後一頁，看到易辰的真心話後，多年遺憾終於放下。

▲易辰知道希度的真心話，爆哭不已。（圖／tvN）
▲易辰知道希度的真心話，爆哭不已。（圖／tvN）
雖然希度跟易辰的結局讓觀眾深感遺憾不捨，但其他要角高宥琳（苞娜 飾）、文智雄（崔顯旭 飾）準備結婚，池昇琬（李宙明 飾）順利考上名校畢業、進入電視台節目組當上副導播，都是快樂結局，算是撫慰該劇觀眾。此外，易辰高中時期交過數任女友，但結尾電視台釋出彩蛋，易辰想找回15年前的網站密碼，填寫安全提示問題「初戀是誰」時，他打上「羅希度」，認定只愛過希度一人。

金泰梨對於結局的呈現，曾表示：「『為什麼結局不能改變？』因為編劇有她最開始的意圖方向，所以我能說的不多。我也是有『為什麼結局不改一下？』的想法過，很能理解觀眾希望2人愛情能夠圓滿，因為太美好了。一開始宣傳的時候，說的是擁有一切要素的初戀，但是其實還要更美好，說實話，表現出來的是幾乎沒有人可以擁有的那種美好程度初戀，很想支持這樣的感情。我看著也覺得羅希度很惹人愛，白易辰很好很溫暖，2人互相加油且能走到那一步就好了，自然而然有這種想法，很慶幸得到大家的喜歡，我也覺得抱歉。」

▲▼易辰（下）跟希度雖未把話說開，但彼此心裡仍有替對方留位子。（圖／tvN）
▲▼易辰（下）跟希度雖未把話說開，但彼此心裡仍有替對方留位子。（圖／tvN）
▲▼易辰（下）跟希度雖未把話說開，但彼此心裡仍有替對方留位子。（圖／tvN）
 

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