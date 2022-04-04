NBA／恩比德44分率76人鎖定季後賽 哈登連13年晉級
76人今(4)日作客出戰騎士，Joel Embiid(恩比德)繳出44分17籃板，加上James Harden的21分「大三元」聯手率隊以112:108擊敗騎士，並以48勝30負鎖定季後賽，Harden職業生涯13年來從未缺席季後賽。
今天兩隊奮戰到最後才分出勝負，剩下1分鐘，Harden切入跳投幫助76人手握3分領先，騎士靠著Darius Garland兩罰俱中緊咬落後，Embiid在倒數15.2秒關鍵封阻，撲滅騎士反攻氣焰，Harden再拿兩罰加上Tobias Harris行進間灌籃，聯手鎖定勝基。
Embiid今天出賽38分鐘，高效拿效44分17籃板5封阻，這是他生涯第11次40+15，過去76人隊史除了Embiid，僅有Charles Barkley和
Moses Malone做到過，且加總為10次，Embiid一人就超越兩人數據。
而季中加盟的Harden今天貢獻21分10籃板10助攻「大三元」，這是他本季第6次碰上騎士，取得5勝1負，76人今擊敗騎士也以48勝30負、東區第4鎖定季後賽，Harden更是連續13年晉級。