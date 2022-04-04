快訊／王喜為黑白照致歉莊人祥！曬快篩影片暗酸華航傳染

曾主演《烈火雄心》的54歲港星王喜昨晚入境台灣，在機場進行PCR採檢，被醫護人員捅鼻子時大爆血，血染整個口罩，對方卻逃逸無蹤，氣得他發文要求全民「緝兇」，要對方趕快來自首，甚至不領情其他人員遞過來廁紙止血，質疑有衛生問題，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥出面說明，認為篩檢時的確可能出現流鼻血狀況，他在臉書回應「我不知道莊人祥是誰」，還放上一張莊人祥的黑白照，被網友認為行為有點太超過。王喜今（4）日就貼出黑白照片的無禮、魯莽及不友善行為，向莊人祥致誠道歉，希望能得到原諒，但仍呼籲兇手儘快出面。





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▲王喜呼籲捅他流血的醫護人員向他「自首」。（圖／翻攝王喜FB）

▲王喜貼莊人祥黑白照，被認為不尊重人。（圖／翻攝王喜FB）

他昨晚在臉書上連發多文發洩怨氣，指鼻子爆血後，採檢的「兇手」逃之夭夭，還被指稱是篩檢陽性反應，連夜被送到南投隔離，對於莊人祥指他不願意接受醫護協助，他貼出一張莊人祥黑白照片，表示不知對方是誰，諷刺意味十足，今早還在臉書上傳自行做快篩檢查的影片，檢測結果呈陰性，對著鏡頭抿嘴微笑，似乎對台灣檢疫程序不以為然。





由於口罩濺血畫面嚇人，他連自行篩檢時，棉花棒也染成紅色，許多好友、網友關心狀況，王喜回應留言感謝關心，表示已經止血，更抱怨在英國登機前篩檢呈陰性，下飛機檢測就變陽性，估計是被華航機員傳染。





▲▼王喜自行篩檢，結果為陰性。（圖／翻攝王喜FB）

台灣防疫成果一直備受推崇，如今爆出流血事件，引起網友熱議，同為港星的杜汶澤雪中送暖，詢問王喜有什麼需要協助，願意提出幫忙，網友則對王喜一連串過激行為不以為然，怒罵「不喜歡可以不要來，台灣的防疫規定就是這樣，請遵守防疫規定」、「確診還大小聲。請尊重台灣，不爽請回」、「委屈您了，回去您的居住地吧」，也有人緩頰要他「好好保重身體，早日康復」、「人平安就好，先休息吧」。



